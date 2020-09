Szkoła z założenia ma przygotować najmłodszych do tego, by umieli odnaleźć się w dorosłym życiu. Nauczyć ich podstawowych umiejętności wymaganych do tego, by funkcjonować w społeczeństwie. Uczy poprawnie czytać i pisać, liczyć, a także – przekazuje wiedzę z takich obszarów jak historia, biologia, chemia czy geografia. I wszystko byłoby świetne, gdyby nie to, że rola wiedzy jako takiej w codziennym życiu się zmiejsza, a za chwilę – zostanie ona kompletnie zmarginalizowana. Absurd? Być może, ale zobaczcie sami. Kiedy ja się uczyłem, matematyka polegała na wkuwaniu wzorów i umiejętnym ich stosowaniu do rozwiązywania równań. Dziś dzieciaki mogą zrobić zdjęcie równania a komputer rozwiąże go za nie, przy okazji przeprowadzając je przez każdy krok. Bardzo dobrze jest się uczyć języków, ale już teraz istnieją słuchawki z wbudowaną opcją tłumaczenia w czasie rzeczywistym. Język polski? Kto nie korzysta z opcji autokorekty podczas tworzenia tekstu, niech podniesie rękę do góry. Jeżeli chodzi natomiast o wszystkie dziedziny wiedzy jak historia, geografia czy biologia – całą szkolną edukację w tym temacie jesteśmy obecnie w stanie zastąpić kilkoma posiedzeniami ze smartfonem w rękach. Może będzie to niezbyt popularne stwierdzenie, ale jestem zdania, że większość rzeczy, które szkoła uczy, ponieważ „będą przydatne w dorosłym życiu” albo już jest niepotrzebna, albo stanie się niepotrzebna za chwilę.

„Nigdy nie będziesz miał kalkulatora zawsze przy sobie”

Zwykła mi mawiać nauczycielka matematyki. Ups, jak się okazało, mam nie tylko kalkulator, ale też każdy możliwy podręcznik, książkę czy zestaw ćwiczeń. I ma to też większość uczniów. Czy szkoła tego chce czy nie, smartfony nie znikną z dnia na dzień, tak samo jak systemy, które opisywałem. Co więcej, będą się one rozwijać i nic ich przed tym nie powstrzyma. Pamiętam, że jakiś czas temu (jeszcze przed pandemią) usłyszałem w radiu audycje poświęconą „problemowi telefonów komórkowych w szkołach”. Myślę, że właśnie to zdanie idealnie obrazuje, jakie jest podejście naszego systemu edukacji do rzeczywistości. Telefony komórkowe nie tylko nie są i nigdy nie powinny być „problemem” – są najlepszym, co się instytucji szkoły mogło przydarzyć. Oto bowiem każdy (bądź prawie każdy) uczeń ma w kieszeni superwydajny komputer. Realnym problemem jest to, że szkoła boi się, bądź (co bardziej prawdopodobne) nie potrafi wykorzystać jego potencjału.