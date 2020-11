Apple przyznaje, że nie wszystko działa jak należy. Startuje program wymiany AirPods Pro

Program serwisowy AirPods Pro: jakich problemów dotyczy, gdzie z niego skorzystać i kto jest do tego upoważniony?

W oficjalnym komunikacie dotyczącym programu serwisowania AirPods Pro firma twierdzi, że problemy z dźwiękiem dotyczą niewielkiego procenta urządzeń — i to wyłącznie takich wyprodukowanych przed… październikiem 2020. Czyli tak naprawdę mogą one dotyczyć niemal wszystkich słuchawek, które obecnie są na rynku. Wśród niepokojących objawów uprawniających do skorzystania z programu serwisowania firma wskazuje:

szeleszczenie lub zakłócenia, które są tym bardziej dokuczliwe, im głośniejsze jest otoczenie;

aktywna redukcja szumów nie działa jak powinna. Słuchawka (bądź obie słuchawki) tracą bas, albo wzmacniają dźwięki tła: np. szum ulicy.

Jeżeli wasze słuchawki zachowują się niepokojąco i znajdujecie tam takie objawy, to możecie śmiało udać się do autoryzowanego serwisu Apple by skorzystać z pomocy specjalistów. Firma obiecuje darmową wymianę jednej (lub obu, w zależności od tego ile z nich jest wadliwych) słuchawek. Firma zaznacza jednak, że w ramach programu wymiany uszkodzonych AirPods Pro nie ma szans na wymianę etui ładującego. Z nimi, według giganta, wszystko jest w porządku — stąd też nie ma potrzeby wymiany.