Straciliście bardzo ważne dane z komputera? Microsoft za darmo pomoże je wam odzyskać

Windows File Recovery od Microsoftu może okazać się najlepszym wyborem spośród programów oferujących usługę przywracania plików. Nie dość, że jest darmowy, to jeszcze pochodzi właśnie od Microsoftu. Kto, jeśli nie oni, powinien wiedzieć najlepiej, w jaki sposób odzyskać dane z Windowsa 10? Ich system nie powinien mieć przed nimi tajemnic i, miejmy nadzieję, że faktycznie tak jest i nie będziemy musieli już wkrótce na program narzeakć.

Darmowe odzyskiwanie danych z dysku w Windows File Recovery

Program dostępny jest dla każdego w oficjalnym sklepie – Micorosoft Store. Komu się nie zdarzyło nigdy przez przypadek usunąć jakiegoś pliku lub utracić go na wskutek awarii? Jeżeli należycie do tego grona, można was uznać za szczęśliwców. Niestety często bywa tak, że tracimy nie jakieś głupotki, których utratę szybko przebolejemy, a ważne dokumenty czy zdjęcia, które mają dla nas wartość sentymentalną. Odzyskiwanie plików nie jest zawsze jest szybkie i proste. Ma się za takie stać dzięki Windows File Recovery. Program poradzi sobie z odzyskaniem plików z komputera, pendrive’a, z dysku zewnętrznego czy karty pamięci SD.

Windows File Recovery obsługuje systemy plików: NTFS, FAT, exFAT i ReFS. Poradzi sobie z odzyskaniem plików o rozszerzeniach: JPEG, PNG, MP3, MP4, PDF, ZIP oraz wszystkie dokumenty pakietu Office m.in. DOCX czy XLSX. Żeby zainstalować program potrzebujemy Windowsa 10 w wersji 2004 (lub wyższej). Sam plik ważny mniej niż 9 MB. Na stronie supportu Microsoftu dostępna jest krótka informacja, jak korzystać z programu. Nie jest to skomplikowane, choć niektórych użytkowników może odstraszyć linia komend zamiast interfejsu graficznego. Nie ma się jednak czego bać. Obecnie dostępna wersja to 0.0.11761.0. Możliwe, że w kolejnych pojawi się interfejs graficzny lub język polski do wyboru. O istnieniu programu warto pamiętać, bo nigdy nie wiadomo, kiedy może nam się przydać. Oby był potrzebny jak najrzadziej!

Program możemy pobrać z oficjalnego sklepu Microsofrt Store. Aplikacja jest do pobrania za darmo.