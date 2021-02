Prawdziwe 4 w 1 w cenie jednego zestawu audio. Creative SBS E2900 podłączycie do wszystkich swoich urządzeń

Firmę Creative możecie kojarzyć dzięki wielu produktom, ale chyba najpopularniejszym i najbardziej rozpoznawalnym zestawem są głośniki komputerowe w konfiguracji 2.1 Te gościły na blatach i biurkach wielu moich znajomych i także dzisiaj natrafiam regularnie na takie zestawy u wielu osób. Gdybyście zobaczyli moje biurko lub zajrzeli do mojej kuchni okazałoby się, że coś bardzo podobnego używam na co dzień, ale wygląd zewnętrzny może Was bardzo łatwo zmylić. Nie mamy bowiem do czynienia z klasycznymi głośnikami komputerowymi, lecz to właśnie Creative SBS E2900, który zaskakuje mnie swoimi możliwościami od samego początku mojej przygody z tym sprzętem.

Nowoczesny styl na pewno zwraca na siebie uwagę

Wygląd zestawu Creative SBS E2900 nie pozostawia wątpliwości, że firma projektowała głośniki z myślą o wyjątkowym designie. Nie jest tajemnicą, że nie każdemu musi odpowiadać taki styl, gdyż jest dość wyjątkowy i krzykliwy, ale dla pewnej grupy użytkowników będzie w sam raz odpowiadać środowisku, w którym je umieszczą. Uwagę zwracają na siebie wielokolorowe diody (odcienie fioletu, czerwieni i niebieskiego), których styl świecenia i barwę można dostosować do własnych potrzeb lub całkowicie wyłączyć. Dodatkowe oświetlenie znajduje się na pokrętle głośności, zaś ponad przyciskami nawigującymi umieszczono ekran LED, który w trybie standby pełni rolę zegarka.

Zestaw 2.1, który należy traktować jako 4 w 1

Creative SBS E2900 charakteryzuje się klasyczną konfiguracją 2.1 – dwa głośniki satelitarne dysponują mocą 15 W, zaś w centrum całego systemu znajduje się rozbudowany subwoofer mocy 30 W. Całkowita moc zestawu to 60 W, a szczytowa 120 W. W konstrukcji subwoofera zastosowano obudowę z płyty MDF, która zapewni odpowiednie warunki dla dobrego brzmienia. Reszta obudowy jest z plastiku, ale gdy zapoznacie się ze wszystkimi możliwościami oraz ceną zestawu, to może okazać się, że to jest dokładnie to, czego szukaliście. Creative SBS E2900 to tak naprawdę urządzenie 4 w 1, ponieważ źródłem dźwięku może być wbudowane radio FM, złącze AUX, Bluetooth 5.0 oraz porty USB, czytnik kart SD.

Przyznam się szczerze, że radia w tak tradycyjny sposób nie słuchałem już od dawien dawna, ponieważ każda inna metoda była do tej pory wygodniejsza i szybsza. Creative SBS E2900 zmieniły moje podejście, ponieważ mogę zaprogramować do 20 stacji w pamięci radia i przełączać się pomiędzy nimi za pomocą pilota, więc nie ma potrzeby fizycznego zbliżania się do miejsca, gdzie postawiłem zestaw Creative. Co istotne, w pudełku w komplecie znajduje się też antena, którą podłączymy do dedykowanego złącza z tyłu obudowy subwoofera. To klasyczny przewód, który w dowolny sposób ulokujemy przy ścianie, wzdłuż szafki lub obok okna – można go schować, by nie zwracał na siebie uwagi, ale uzyskanie wyraźnego i mocnego sygnału nie powinno być problemem.

Pojedynczy zestaw spełni większość oczekiwań i potrzeb

Za pomocą złącza AUX podłączymy natomiast każde dowolne grające urządzenie, począwszy od komputera, przez telewizor, a na przenośnym odtwarzaczu muzycznym kończąc. Swoboda jest naprawdę spora, a w zestawie otrzymujemy przewód mini-jack, więc nie musimy się martwić o wyposażenie się w taki dodatek. Ja zdecydowałem, że w ten sposób głośniki staną się zestawem audio dla mojego peceta, natomiast przez Bluetooth podłączam telewizor lub laptopa – w zależności od indywidualnych potrzeb w danej sytuacji. Taka elastyczność może być czymś czego szukaliście do tej pory, bo bardzo szybko przekonałem się, że nie ma większego sensu w kupowaniu kilku zestawów audio, skoro nie wykorzystam ich wszystkich jednocześnie. Jeżeli pracuję na pececie, to sprawdza się na stałe podłączony przewód AUX, a dzięki Bluetooth zyskuję swobodę w podłączeniu laptopa czy nawet telewizora.

Nie ma też większego problemu z parowaniem głośników z innymi urządzeniami, więc jeśli wolicie ustawić zestaw Creative SBS E2900 jako domyślne głośniki do telewizora przez złącze AUX, to za pośrednictwem Bluetooth podłączycie na przykład tablet czy smartfon, za pomocą których wygodnie posłuchacie muzyki, podcastów czy audiobooków. Muszę dodać, że od ostatniego razu, gdy używałem pendrive’a albo karty pamięci do przenoszenia plików muzycznych minęło już sporo czasu, ale wiem, że mnóstwo osób właśnie w ten sposób słucha muzyki na przykład w aucie. Jeśli posiadacie taki nośnik z ulubionymi kawałkami czy audiobookiem, to w mgnieniu oka posłuchacie ich także w domu po podłączeniu pamięci USB lub karty SD. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że obsługiwane są nośniki o pojemności do 32 GB z formatem plików FAT/FAT32. Z plikami MP3 o różnej jakości nie miałem żadnego problemu, niezależnie od tego, czy były to pliki kupione ze sklepów online czy zripowane z posiadanej przeze mnie płyty CD. W każdym scenariuszu użycia pomocny okazuje się być pilot na podczerwień, ponieważ w wielu sytuacjach o wiele wygodniej jest po prostu sięgnąć po niego i zmienić sposób brzmienia, przełączyć źródło lub zmienić poziom głośności.

Dla kogo jest Creative SBS E2900? Niemalże dla każdego

Coraz rzadziej decydujemy się na zakup klasycznego stacjonarnego komputera, do którego naturalną parą były głośniki, z których słynie Creative. Firma szybko dostosowała się do nowych trendów i dzisiaj wybierając zestaw Creative SBS E2900 kupujemy tak naprawdę 4 w 1 wydając niemalże tyle samo, co zapłacilibyśmy za zestaw oferujący jedynie podłączenie jednego źródła dźwięku za pomocą przewodu mini-jack. Wydając 379 zł wyposażamy się w sprzęt, który sprosta oczekiwaniom większości zwykłych użytkowników, którzy poszukują dodatkowego nagłośnienia do telewizora, komputera, laptopa, tabletu czy smartfona, a przecież Creative SBS E2900 może też samodzielnie odtwarzać pliki audio z pamięci USB. Nie pomijałbym też jego potencjalnej roli radia FM, bo ja dość szybko tę funkcję doceniłem i niemalże codziennie (przy innych czynnościach w kuchni) wypełniam ciszę różnymi audycjami.

Materiał powstał we współpracy z marką Creative