Żyjemy w dziwnych czasach. Ludzie nie znają prawdy, bo… jest nieatrakcyjna

Cóż, media muszą dostosowywać się do swoich odbiorców. W kręgu mediów skupionych na jakiejś niszy, nie jest to aż tak odczuwalne, konieczność dostosowania się nie jest tak brutalna. Ale, już w kategorii mediów ogólnotematycznych mamy do czynienia ze skrótami „od punktów” artykułów. Przekaz jest często skracany tylko po to, by mógł zostać szybko przeczytany. Odziera się go ze szczegółów, trywializuje. Pojawiają się media oparte jedynie na grafikach (serwisy plotkarskie?), albo nawiązujące budową strony głównej do „Kwejków” i innych takich. Zmienił się odbiorca – ten nie lubi zbyt dużo czytać, bo go to męczy. Z jednej strony rozumiem – zmieniła się nie tylko dynamika podaży informacji, ale i dynamika konsumpcji. Z drugiej jednak… czuję się dziwnie.

Niewiedza wynika z… lenistwa?

Chris Evans chce stworzyć platformę internetową, w której internauta znajdzie proste informacje na temat najważniejszych tematów. Jakim zjawiskiem jest emigracja? Co z edukacją? Jak jest z opieką zdrowotną? Jaki jest wpływ gigantów technologicznych na nasze życie? Zebrał mnóstwo pytań, które mogą sobie zadawać Amerykanie poszukując odpowiedzi i postanowił, że przekaże im informacje na te tematy w przyjazny dla nich sposób. Ewentualnie, zaangażuje polityków w stworzenie jednominutowych materiałów wideo, w których wszystko zostanie wyjaśnione wręcz łopatologicznie. Co więcej, na temat tych kwestii wypowie się i jedna i druga strona – tak, aby konsument miał pogląd na to, jaki konflikt w danej sferze się odbywa.