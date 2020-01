Potrafimy się zjednoczyć… na Facebooku. Pomagajmy nawet przez media społecznościowe

Pożary w Australii. To krótkie wyrażenie wystarczy, aby wzbudzić we mnie trwogę. Skutki tragedii są naprawdę przerażające. Nic dziwnego, że wciąż mówi o nich cały świat. Mamy dopiero styczeń, a już niektórzy zaliczają ten rok do wyjątkowo nieudanych. Nie mam tu zamiaru wykłócać się z kimkolwiek o słuszności stwierdzeń na temat rujnowania klimatu, nie o to mi chodzi. W trudnych chwilach lepiej jest zwrócić uwagę na coś pozytywnego. A tym, o dziwo, okazuje się Facebook.

Australia jest chyba mniej sexy i trendy niż katedry

Pamiętacie pożar Notre Dame? Na pewno tak. Obie sytuacje mają wspólny mianownik – ogień. Niszczycielski żywioł, który okrutnie dławi wszystko, co ma przed sobą i nie bierze jeńców. Śledziłam informacje na temat katedry od chwili, w której pierwsze zdjęcia pojawiły się w internecie. To był szok. Na naszych oczach ginęło coś, co uznawaliśmy za wieczne. Płonęła kultura. Do dziś jest mi przykro, że nie miałam okazji zobaczyć katedry przed tragedią. Pamiętam również, co działo się w mediach. Wiadomo, Notre Dame było tematem numer jeden. To zrozumiałe w przypadku wszystkich mediów newsowych. Ale co ze sławami? W sprawę zaangażowało się sporo gwiazd. Prześcigali się między sobą wpisami na mediach społecznościowych, obiecując olbrzymie sumy, które zaoferują Francji na odbudowę zabytku. Nie jestem pewna, czy wszyscy się z tego wywiązali, ale nie będziemy tu nikomu niczego wypominać. Był po prostu szał, może lekka moda na pomaganie? Oczywiście większość rozmów zgasła wraz z pożarem. A on, w porównaniu z tym australijskim, zniknął dość szybko.