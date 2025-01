Nominacje do najważniejszych nagród w świecie filmu i seriali. Wicked i Shogun królują!

Nagroda Gildii Aktorów Ekranowych (Screen Actors Guild Award - SAG Award) to jedna z najważniejszych nagród filmowych i telewizyjnych, jaka przyznawana jest w tej branży. Tym. co najbardziej zachwyca i intryguje wielu obserwatorów, jest fakt, iż są to nagrody przyznawane aktorom przez... innych aktorów. Stąd ich waga.

Jak co roku, SAG Awards podzielono na dwie główne kategorie: nagrody filmowe i serialowe. W świecie filmu bez wątpienia rządzi Wicked - które zgarnęło aż pięć nominacji. W świecie seriali na tyle mógł liczyć tylko zeszłoroczny hit HBO, czyli Shogun. Poza nim największą popularnością cieszą się: The Bear (4 nominacje) oraz Pingwin (3 nominacje).

SAG Awards 2025 - nominacje filmowe

Kategoria: obsada

Kompletnie nieznany

Anora

Konklawe

Emilia Pérez

Wicked

Kategoria: aktor

Adrien Brody - The Brutalist

Timothée Chalamet - Kompletnie nieznany

Daniel Craig - Queer

Colman Domingo - Sing Sing

Ralph Fiennes - Konklawe

Kategoria: aktorka

Pamela Anderson - The Last Showgirl

Cynthia Erivo - Wicked

Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez

Mikey Madison - Anora

Demi Moore - Substancja

Kategoria: aktor drugoplanowy

Jonathan Bailey - Wicked

Yura Borisov - Anora

Kieran Culkin - Prawdziwy ból

Edward Norton - Kompletnie nieznany

Jeremy Strong - Wybraniec

Kategoria: aktorka drugoplanowa

Monica Barbaro - Kompletnie nieznany

Jamie Lee Curtis - The Last Showgirl

Danielle Deadwyler - Lekcja gry na pianinie

Ariana Grande - Wicked

Zoe Saldaña - Emilia Pérez

Kategoria: ekipa kaskaderska

Deadpool & Wolverine

Diuna: część druga

Kaskader

Gladiator II

Wicked

SAG Awards 2025 - nominacje serialowe

Kategoria: obsada dramatyczna

Bridgertonowie

Dzień Szakala

Dyplomatka

Szogun

Kulawe konie

Kategoria: obsada komediowa

Misja: Podstawówka

The Bear

Hacks

Zbrodnie po sąsiedzku

Terapia bez trzymanki

Kategoria: aktor w krótkim filmie/serialu

Javier Bardem - Potwory. Historia Lyle'a i Erika Menendezów

Colin Farrell - Pingwin

Richard Gadd - Reniferek

Kevin Kline - Sprostowanie

Andrew Scott - Ripley

Kategoria: aktorka w krótkim filmie/serialu

Kathy Bates - The Great Lillian Hall

Cate Blanchett - Sprostowanie

Jodie Foster - Detektyw. Kraina nocy

Lily Gladstone - Most zbrodni

Jessica Gunning - Reniferek

Cristin Milioti - Pingwin

Kategoria: aktor dramatyczny

Tadanobu Asano - Szogun

Jeff Bridges - Stary człowiek

Gary Oldman - Kulawe konie

Eddie Redmayne - Dzień Szakala

Hiroyuki Sanada - Szogun

Kategoria: aktorka dramatyczna

Kathy Bates - Matlock

Nicola Coughlan - Bridgertonowie

Allison Janney - Dyplomatka

Keri Russell - Dyplomatka

Anna Sawai - Szogun

Kategoria: aktor komediowy

Adam Brody - Nikt tego nie chce

Ted Danson - Tajny informator

Harrison Ford - Terapia bez trzymanki

Martin Short - Zbrodnie po sąsiedzku

Jeremy Allen White - The Bear

Kategoria: aktorka komediowa

Kristen Bell - Nikt tego nie chce

Quinta Brunson - Misja: Podstawówka

Liza Colón-Zayas - The Bear

Ayo Edebiri - The Bear

Jean Smart - Hacks

Kategoria: ekipa kaskaderska

The Boys

Fallout

Ród smoka

Pingwin

Szogun

Gala rozdania Nagrodód Gildii Aktorów Ekranowych (SAG Awards) już w lutym!

Poznaliśmy nominacje, a co z nagrodami? Uroczysta gala rozdania SAG Awards odbędzie się już 23. lutego 2025 i jej transmisję na żywo, podobnie jak w ubiegłym roku, można będzie oglądać na Netflix!