Przez cały czas mogę komfortowo pracować nad materiałem w ramach home office’u, zamiast w terenie, co bywa uciążliwe, co na przykład daje możliwości przygotowania obszerniejszego materiału. Niestety, online’owa rzeczywistość odbiera nam szansę dysusji z innymi, rozmowy z przedstawicielami firmy, bezpośredniego obcowania z produktem, a to wszystko może w dużym stopniu wpłynąć na to, jak wiele informacji zawrzemy w materiale.

Dopytywanie i wyciąganie informacji na odległość działa zupełnie inaczej. Można jednak do tego przywyknąć, zmienić swoje zwyczaje, a robią to też firmy, z którymi mamy kontakt, dlatego niektóre z nich organizują to co ciekawsze warsztaty itd., by pozwolić nam w inny sposób zapoznać się z nowością.

Wydarzenia offline i online będą najlepszą hybrydą

Hybryda obydwu modeli będzie najlepszym z możliwych rozwiązań, bo niektóre tematy jesteśmy w stanie opracować będąc tylko online, lecz pozostałe będą wymagać dodatkowej uwagi i pracy. W chwili obecnej zazwyczaj nie mamy możliwości przebywać w tak zwanych strefach demo, gdzie czekają na nas niegotowe lub czekające na wprowadzenie do sprzedaży produkty.