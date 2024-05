Najwygodniejsze powerbanki na wakacje

Joyroom JR-QP190 Mini 10000mAh

Z czterema portami ładowania oraz dużą pojemnością 10000mAh, mocny powerbank Joyroom JR-QP190 20W zapewnia niezawodne zasilanie. Dodatkowo, wyposażony jest w czujniki przeciwprzepięciowe, przeciwprzeciążeniowe i przeciwspięciowe, gwarantując bezpieczeństwo podczas ładowania. Możliwość jednoczesnego ładowania czterech urządzeń sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla osób potrzebujących wielofunkcyjnego zasilania.

Mi Power Bank 3 Ultra Compact 10000mAh

Niewielki, ale wszechstronny powerbank oferuje szerokie możliwości. Posiada on maksymalną moc ładowania wynoszącą aż 22,5W, co zapewnia szybkie i efektywne ładowanie. Pełne naładowanie urządzenia zajmuje tylko 3,5 godziny, zapewniając szybką gotowość do użycia. Dzięki 9 rodzajom zabezpieczeń, użytkownik może być pewny stabilnej i bezpiecznej pracy urządzenia. Dodatkowo, istnieje możliwość jednoczesnego ładowania trzech urządzeń, co czyni go idealnym dla osób potrzebujących wielofunkcyjnego zasilania. Oprócz dwóch portów wyjściowych USB-A, dostępny jest również port wyjściowy USB-C. Ponadto, posiada dwa porty wejściowe o dużej mocy: USB-C i Micro USB. Port USB-C obsługuje dwukierunkowe szybkie ładowanie.

Redmi 10000 mAh

Dzięki możliwości szybkiego ładowania, jest w stanie zasilać smartfony oraz inne urządzenia, co skraca czas ładowania w porównaniu z tradycyjnymi metodami. Ma pojemność 10 000 mAh i wykorzystuje litowo-polimerowe ogniwa. Posiada różne rodzaje złączy, w tym USB Typu-A, USB Typu-C, mini USB, micro USB oraz Lightning. Zasilacz oferuje dwa wyjścia, w tym USB Typu-A i USB Typu-C, oraz dwa wejścia, w tym Micro USB i USB Typu-C.

Baseus Bipow Pro

Power Bank o pojemności 10000mAh i mocy 22.5W jest bardziej wydajny i ma mniejszy rozmiar w porównaniu do poprzednich modeli. Wspiera szybkie ładowanie w standardach Power Delivery, Quick Charge 3.0, Samsung AFC, Huawei SCP. Posiada trzy porty wyjściowe: dwa USB-A i jeden USB-C, idealne do większości popularnych urządzeń. Inteligentny układ dostosowuje wydajność ładowania do podłączonego urządzenia, zapewniając bezpieczeństwo. Wyświetlacz LED informuje o pozostałej baterii. Czujnik temperatury NTC chroni przed przegrzaniem, przeciążeniem i zwarciem. W zestawie znajduje się kabel USB - USB-C o długości 30cm i natężeniu 3A. Moc wyjściowa 22.5W gwarantuje szybkie i stabilne ładowanie, a pojemność to 10000mAh.

Nitecore NW5000

Może być używany jako bezprzewodowa ładowarka 15W lub podłączany za pomocą kabla jako klasyczny Power Bank 20W. Powierzchnia magnetyczna zapewnia stabilne ładowanie dzięki ustawieniu MagSafe. Wykorzystanie włókna węglowego sprawia, że korpus jest niezwykle wytrzymały i lekki, ważący zaledwie 120 gramów. Ponadto, moc zgodna z normą UN38.3 pozwala na zabranie urządzenia do kabiny samolotu, co czyni go idealnym towarzyszem podróży. Odporność na warunki atmosferyczne oraz zgodność z normami wodoodporności IPX5 zapewniają niezawodność w różnych warunkach.

Aukey Basix Mini 10000mAh

Power bank o niewielkich rozmiarach, ale ogromnej mocy. Jest to jedno z najmniejszych i najlżejszych urządzeń tego rodzaju na rynku, oferując pojemność 10000 mAh (37 Wh). Wyposażony w dwa porty USB-A i USB-C, oraz technologie Quick Charge 3.0 i Power Delivery PD 3.0. Pomimo minimalistycznego designu, zapewnia inteligentną ochronę, chroniąc ładowane urządzenia. Ma ultrakompaktowe wymiary i minimalistyczny design z wskaźnikiem naładowania LED, co czyni go wyjątkowo praktycznym. Port USB-C obsługuje do 22.5W PD, doskonale sprawdzając się np. przy ładowaniu iPhone'a 12, a port USB-A obsługuje szybkie ładowanie 18W Quick Charge 3.0.