Jakakolwiek przerwa w korzystaniu z usług komórkowych w smartfonach, z którymi się nie rozstajemy w zasadzie przez cały dzień, to odczuwalny brak, dla tego tylu z Was poinformowało nas o tych zdarzeniach. W swoich zgłoszeniach informujecie nas o problemach z wykonywaniem połączeń, jak i wysyłaniem wiadomości czy korzystaniem z dostępu do internetu.

Sprawdziłem też przed chwilą w serwisie Downdetector, który również przyjął sporą grupę zgłoszeń o awarii w sieci T-Mobile, tak więc problem wydaje się poważny i naprawdę wielu z Was nie może teraz korzystać z usług T-Mobile. Raporty zaczęły spływać podobnie, jak u nas od godziny 15, na teraz jest ich około 200.

Mapa awarii w T-Mobile wskazuje, że rzeczywiście problem występuję w prawie całej Polsce, więc musicie się na razie uzbroić w cierpliwość, jeśli jesteście klientami T-Mobile. Awarie się zdarzają wszystkim operatorom, zwykle usuwane są w kilka godzin. Na ten czas oczekiwania pozostaje Wam zalogować się do sieci stacjonarnej, jeśli jesteście podłączeni do takiej w swoich domach.

Zwróciliśmy się do T-Mobile z pytaniem o tę awarię i jej skale w całej Polsce. Jak tylko otrzymamy odpowiedź zaktualizujemy ten wpis o szczegółowe informacje.

Aktualizacja

Z informacji przekazanych przez T-Mobile wynika, iż problem z dostępem do usług miały osoby korzystające z VoLTE. Problem został już rozwiązany, więc jeśli nadal nie możecie z nich korzystać, przełączcie się na chwile na 3G i wróćcie z powrotem do LTE.