Posłowie musieli ściemniać, iż używane przez nich smartfony zostały skradzione, by je sobie zachować

Jak donosi wczorajsza Rzeczpospolita, do tej pory posłowie rozpoczynający nową kadencję zaopatrywali się w różnego rodzaju sprzęty i urządzenia, niezbędne do prowadzenia biuro poselskiego z pieniędzy Kancelarii Sejmu. Były to między innymi smartfony, które po zakończeniu kadencji przechodziły w ręce nowych posłów, wybranych w kolejnych wyborach.

Z wiadomych względów posłowie nie chcieli się z nimi rozstawać w obawie przed przejęciem ich i próbą odzyskania zgromadzonych na nim danych przez posła, być może z konkurencyjnej partii. Tak więc, regularnie co cztery lata miał miejsce zagadkowych proceder zgłaszania przez posłów do Kancelarii Sejmu kradzieży, bądź zagubienia sprzętów elektronicznych. Nie oznacza to, że pod tą przykrywką posłowie przejmowali ten sprzęt za darmo, kancelaria wystawiała im notę obciążeniową i ci opłacali ją z własnej kieszeni.