Triggo zmierza na rynek chiński

Polski samochód elektryczny – Izera teoretycznie jest już zaprojektowany, ale czy dojdzie do jego masowej produkcji to wciąż sprawa otwarta. Nadal pomimo upływającego czasu nie wybrano jeszcze nawet miejsca, w którym powstanie fabryka. O tym, że od pomysłu do realizacji na rynku motoryzacyjnym jest jeszcze daleka droga przekonało się także polskie Triggo. Na temat tego pojazdu mogliśmy już przeczytać całkiem sporo ponad 2 lata temu, ale do dzisiaj nie uzyskał on homologacji i nie jest dostępny w regularnej sprzedaży. To ma się jednak wkrótce zmienić, bo pomimo pandemii, trwają już prace nad dopuszczeniem Triggo do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej.