Myślę, że wiele osób nie ma wątpliwości związanych z tym, jak łatwo puścić w świat nieprawdziwą informację. W społeczeństwie, które weryfikuje post w mediach społecznościowych ilością udostępnień można sprzedać wszystko. Powiem więcej – nie trzeba nawet jakoś specjalnie się starać, wystarczy, że ludzie poniosą fotomontaż dalej i problem gotowy. Kampania wyborcza to niestety skomasowany atak tego typu wpisów, zdjęć i obrazków, które mało kto weryfikuje. Łatwo to zrozumieć – skoro informacja pasuje do światopoglądu, udostępnia się ją dalej niejako z automatu, nie zastanawiając się nawet czy jest prawdziwa. A że w sieci wszystko szybko umiera, to przychodzi nowy dzień, nowy obrazek – i tak w kółko. Chciałbym napisać, że jest jakaś grupa osób, która jest wyjątkowo mocno podatna na tego typu wpadki, ale nie ma tu znaczenia wykształcenie czy pochodzenie, raczej jakaś nabyta świadomość, że warto uważać na to, co puszcza się w sieci dalej.

Karta wyborcza z Londynu. Dwie opcje do wyboru, w obu Andrzej Duda

Nie będę wrzucał oryginalnego zdjęcia, choćby po to by nie puszczać dalej fotomontażu, ale na pewno większość z Was widziała fotkę, która obiegła niedawno sieć. Ktoś w Londynie otrzymał kartę do głosowania korespondencyjnego w nadchodzącej drugiej turze wyborów prezydenckich. Sęk w tym, że w obu linijkach pojawiło się nazwisko tylko jednego kandydata – Andrzeja Dudy. Czy to mogła być pomyłka? Nie sądzę. Czy to mogło być celowe działanie mające na celu sfałszowanie wyborów? Tym bardziej nie – wiele można instytucjom państwowym zarzucić, ale to już przekracza wszelkie normy i jest zwykłym science-fiction. Nie analizowałem w żaden sposób tego zdjęcia, poza tym Facebook i tak niszczy jakość wszystkiego co wrzucane jest do serwisu – ale na pierwszy rzut oka robota była niezła. Karta do głosowania wyglądała jak prawdziwa, można się było na nią nabrać.

I jak to w tego typu przypadkach bywa, masa osób po prostu udostępnia wpis dalej. Czasem bez opisu, czasem dodaje od coś od siebie, często nawet bardzo emocjonalnie. Wiadomość niesie się dalej, jak choćby w przypadku tego facebookowego wpisu, który ma 10 tysięcy udostępnień. Wczoraj przeglądając wieczorem Facebooka trafiłem na właśnie ten wpis, udostępniony przez kogoś z moich znajomych. Tym akurat zdziwiony nie byłem, bo niestety wielu osobom z moich sieciowych „friendsów” wyłącza się podczas wyborów myślenie i zalewają swoje tablice czym tylko popadnie. Zaskoczyło mnie jednak coś zupełnie innego. Facebook wyblurował zdjęci i opatrzył je informacją, że to fotomontaż. Wow, zadziałał mechanizm, o którym czytałem już od jakiegoś czasu, ale nigdy nie widziałem go na własne oczy. I drugie wow, dotyczył aktualnej, ważnej sytuacji w Polsce (w Londynie, ale wiecie o co chodzi), a nie jakiegoś mało istotnego newsa z zagranicy.