POLSA podpisała umowę z Virgin Orbit, rakiety mają startować z Polski

LauncherOne może startować z Polski

LauncherOne to nietypowy system wynoszenia ładunków na niską orbitę okołoziemską. Zamiast rakiety startującej pionowo z powierzchni Ziemi, korzysta on z mniejszej rakiety podpinanej pod skrzydłem specjalnie zmodyfikowanego Boeinga 747. Taki ładunek wynoszony jest na wysokość około 11 km, gdzie rakieta jest uwalniania i kontynuuje swoją podróż w przestrzeń kosmiczną samodzielnie. Pozwala to na pominięcie najgęstszej warstwy atmosfery i zmniejszenie ilości potrzebnego do startu paliwa. LanuncherOne jest w stanie wynieść na orbitę ładunek o masie 300 kg i ma już za sobą kilka udanych startów. W ostatnim z nich ładunkiem były między innymi satelity zbudowane w Polsce przez firmę SatRevolution.

I być może właśnie to zwróciło uwagę polskiego rządu na Virgin Orbit, z którym rozmowy trwały już od jakiegoś czasu. W środę, 16 marca zostały natomiast sfinalizowane w ramach listu intencyjnego, który zakłada zbadanie możliwości startu LauncherOne w terenu Polski i wynoszenia na orbitę naszych rodzimych satelitów. List intencyjny został podpisany w Los Angeles, w obecności ministra gospodarki i technologii Piotra Nowaka, przez prezesa POLSA prof. Grzegorza Wrochna (w środku na poniższym zdjęciu) i prezesa Virgin Orbit - Dana Harta (po prawej).

Fot. POLSA

– Dzisiejsze wydarzenie to kolejny etap w budowaniu przez Polskę suwerennego systemu satelitarnego. Jest to szczególnie ważne w obecnej sytuacji geopolitycznej. Rozwój nowych technologii, w tym nawigacja, zobrazowania Ziemi, czy telekomunikacja są niezastąpione min. w zapewnianiu bezpieczeństwa kraju i rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych – powiedział minister rozwoju i technologii Piotr Nowak.

Podpisany list zakłada, że POLSA przeprowadzi szczegółową analizę przydatności LauncherOne dla potrzeb m. in. polskiej nauki i gospodarki, w kontekście ewentualnego wyboru Virgin Orbit jako partnera w przyszłych przedsięwzięciach obejmujących starty tego typu obiektów z obszaru naszego kraju. Przedmiotem dalszych studiów wykonalności mogą być także koncepcje misji, doprecyzowanie założeń technicznych i organizacyjnych, jak również swoista „mapa drogowa”, mająca na celu maksymalne wykorzystanie całego przedsięwzięcia jako impulsu rozwojowego dla polskiego przemysłu. Virgin Orbit zadeklarowało gotowość dostarczenia rozwiązania sprofilowanego pod określone przez POLSA potrzeby i i wymagania, obejmujące wsparcie naziemne oraz odpowiedni samolot.

Fot. POLSA

Ambicje POLSA są jednak znacznie większe, prezes Wrochna stwierdził nawet, że w przyszłości Polska przy wsparciu LauncherOne może oferować usługi wynoszenia ładunków na orbitę również krajom ościennym. Wydaje się jednak, że to jeszcze dosyć dalekosiężne plany. Mimo wszystko podpisany list intencyjny to krok w dobrą stronę. Nie sądziłem, że kiedykolwiek doczekam się możliwości startów kosmicznych z terenu Polski, a dzięki umowie z Virgin Orbit, może się to okazać możliwe w ciągu kilku najbliższych lat.

źródło: POLSA