Policja ostrzega przed funkcją smartfona. Szkoda, że opowiada bzdury!

O tym, że amerykańska policja wydaje ostrzeżenia przed funkcją udostępniania danych kontaktowych z telefonów iPhone napisał The Washington Post. Policja z wielu stanów, m.in. Pensylwania, Oklahoma, Ohio i innych zamieszcza w mediach społecznościowych komunikatu, w których czytamy m.in., że funkcja ta jest bardzo groźna dla bezpieczeństwa i wystarczy tylko bliski kontakt z telefonem "ofiary", by zdobyć jej telefon, adres e-mail i inne informacje przechowywane w cyfrowej wizytówce.

Sprawę podchwyciły także serwisy MacRumors oraz 9to5Mac, które opisują zachowanie amerykańskich mediów lokalne. Te szybko podchwyciły temat ostrzeżeń policji i nie dość, że wprowadzają opinię publiczną w błąd, to niepotrzebnie straszą rodziców dzieci - bo to w sumie do tego się sprowadza. Bo to właśnie najmłodsi mają być najbardziej narażanie na działanie nieznajomych osób, które w sposób błyskawiczny mają wchodzić w posiadanie ich informacji kontaktowych.

NameDrop w iPhonie i zegarkach Apple Watch. Jak działa funkcja?

Jak jest w rzeczywistości? Jasne, Apple oddaje w ręce użytkownikom iPhone'ów i zegarków Apple Watch możliwość łatwej wymiany kontaktów, ale nie dość, że trzeba bardzo do siebie zbliżyć te urządzenia to na ekranie wyświetlane jest powiadomienie z zapytaniem, czy na pewno chcemy udostępnić swoje dane. Zajrzyjmy więc do oficjalnej instrukcji używania funkcji NameDrop, która pojawiła się w iOS 17 i watchOS 10 (dla zegarków Apple Watch Ultra, Apple Watch Series 7 i nowszych oraz Apple Watch SE 2. generacji).

Udostępnianie z iPhone’a na iPhone’a lub Apple Watch - przytrzymaj ekran iPhone’a kilka centymetrów od górnej krawędzi ekranu iPhone’a lub Apple Watch drugiej osoby.

- przytrzymaj ekran iPhone’a kilka centymetrów od górnej krawędzi ekranu iPhone’a lub Apple Watch drugiej osoby. Udostępnianie z Apple Watch na inny Apple Watch - otwórz aplikację Kontakty na swoim Apple Watch, stuknij w swoje zdjęcie w prawym górnym rogu, stuknij w Udostępnij, a następnie zbliż swój zegarek do Apple Watch drugiej osoby.

NameDrop nie taki straszny. To wciąż bardzo wygodne narzędzie

Nie oddalaj urządzeń od siebie, aż NameDrop pojawi się na obu ekranach. Wybierz, czy chcesz udostępnić swoją wizytówkę i odebrać wizytówkę drugiej osoby, czy tylko odebrać wizytówkę drugiej osoby. Aby anulować, odsuń urządzenia od siebie lub zablokuj iPhone’a, zanim zakończy się przesyłanie danych przez NameDrop. Co ważne, funkcja NameDrop umożliwia wyłącznie wysyłanie nowych danych kontaktowych, nie uaktualnianie istniejących kontaktów. Najważniejszy jest ten pogrubiony fragment. Bez potwierdzenia chęci przesłania naszych informacji nikt ich nie zdobędzie bez naszej wiedzy, nawet jeśli uda mu się w jakiś sposób zainicjować NameDrop.

W tym całym zamieszaniu jest jednak coś dobrego. Warto zwracać uwagę na to, komu udostępniamy swoje dane i w jaki sposób to robimy. Przez ostatnie lata wielokrotnie słyszeliśmy też o zjawisku wysyłania złośliwych wiadomości, a niekiedy i obscenicznych zdjęć z wykorzystaniem funkcji AirDrop i tu uczulamy, by korzystać z bardziej restrykcyjnych opcji zabezpieczenia przed nieznanymi, ale w przypadku NameDrop niebezpieczeństwo jest niemal znikome.