MacBook w dobrej cenie: Kupujemy poleasingowego laptopa od Apple

Poleasingowy MacBook – który wybrać, dlaczego warto kupić?

Kiedy myślimy o zakupie sprzętu komputerowego, wielu z nas niemal automatycznie kieruje swoje kroki w stronę najnowszych modeli, pachnących nowością i odfoliowywanych z oryginalnych pudełek. Jest to zrozumiałe, szczególnie biorąc pod uwagę szybki rozwój technologii. Czasami warto jednak rozważyć alternatywne opcje, które mogą być równie atrakcyjne, zwłaszcza pod względem finansowym...

Taką opcją są używane komputery, w szczególności te pochodzące z leasingu, zwane poleasingowymi. Szczególnie interesującą kategorią są tutaj produkty Apple, które są znane ze swojej niezawodności, długowieczności i eleganckiego designu. MacBooki poleasingowe mogą być nie tylko bardziej przystępne cenowo, ale również stanowić świetne rozwiązanie dla tych, którzy szukają jakości, a nie chcą płacić pełnej ceny za najnowsze modele.

Poleasingowy MacBook, czyli jaki?

MacBook poleasingowy to komputer przenośny marki Apple, który wcześniej był wykorzystywany w ramach umowy leasingowej. Zazwyczaj firmy decydują się na leasing sprzętu komputerowego, aby zapewnić swoim pracownikom nowoczesne narzędzia pracy, a po okresie leasingu, zwykle 2-3 lata, sprzęt jest zwracany do firmy leasingowej.

Sprzęt poleasingowy to coś więcej niż tylko używane komputery – przechodzą one specjalny proces odnowienia, zanim trafią z powrotem na rynek. MacBooki po leasingu są dokładnie sprawdzane, czyszczone, a tam, gdzie to konieczne, poddawane są naprawom, aby zapewnić pełną funkcjonalność i gotowość do użytku w rękach nowego właściciela.

Każdy MacBook poleasingowy jest więc nie tylko sprawdzony pod kątem technicznym, ale również fizycznym – to oznacza, że wszystkie ewentualne uszkodzenia kosmetyczne są dokładnie dokumentowane. Kupując MacBooka poleasingowego, można mieć pewność, że sprzęt jest w dobrym stanie i jest gotowy do użycia.

Dlaczego warto rozważyć zakup poleasingowego MacBooka?

Zakup MacBooka poleasingowego może być atrakcyjnym rozwiązaniem z wielu powodów. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych argumentów przemawiających za takim wyborem.

Korzyści finansowe

Pierwszym i najbardziej oczywistym powodem, dla którego warto rozważyć zakup poleasingowego MacBooka, są oszczędności finansowe. Produkty Apple są znane z wysokiej jakości, ale również z dość wysokich cen, zwłaszcza jeśli chodzi o najnowsze modele. MacBooki poleasingowe oferują możliwość posiadania sprzętu Apple za znacznie niższą cenę.

Jakość i wydajność

Mimo że MacBooki poleasingowe były już wcześniej używane, nadal oferują one wysoką jakość i wydajność, której oczekujemy od produktów Apple. Poleasingowy MacBook jest dokładnie sprawdzany i przygotowywany do sprzedaży, co gwarantuje jego pełną funkcjonalność. Co więcej, MacBooki są znane ze swojej długowieczności, więc nawet model sprzed kilku lat może nadal zapewniać wysoką wydajność.

Zrównoważony rozwój

Kupując poleasingowy MacBook, nie tylko oszczędzasz pieniądze, ale również przyczyniasz się do zrównoważonego rozwoju. W obecnych czasach, kiedy problem elektrośmieci staje się coraz bardziej palący, wybór używanego sprzętu, zamiast nowego może mieć realny wpływ na środowisko.

Jakie modele MacBooka warto rozważyć przy zakupie poleasingowego sprzętu?

Jeśli rozważasz zakup poleasingowego MacBooka, do wyboru masz dwie główne kategorie sprzętowe:

MacBook Air

MacBook Air to lekki i wydajny i ultracienki komputer przenośny, który jest idealny dla osób często podróżujących. Jest to doskonały wybór dla tych, którzy potrzebują wydajnego sprzętu do codziennych zadań, takich jak przeglądanie internetu, pisanie, lub prosty montaż wideo. MacBook Air często pojawia się na rynku poleasingowym, a ze względu na jego trwałość i niezawodność, nawet starsze modele mogą dalej służyć przez wiele lat.

MacBook Pro

Jeżeli potrzebujesz bardziej zaawansowanego sprzętu, MacBook Pro może być lepszym wyborem. Jest to model bardziej profesjonalny, zapewniający większą moc i wydajność, co czyni go idealnym dla osób pracujących w branżach kreatywnych, takich jak grafika, montaż wideo czy muzyka. MacBook Pro jest również częstym wyborem firm, więc jest sporo dostępnych na rynku poleasingowym modeli.

Podczas wyboru konkretnej specyfikacji, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych elementów. Pierwszy to procesor – starsze modele mogą mieć procesory Intel, ale nowsze modele MacBooków są wyposażone w procesory M1 firmy Apple, które zapewniają lepszą wydajność i efektywność energetyczną. Drugim elementem jest pamięć RAM – więcej RAMu zapewnia płynniejszą pracę, zwłaszcza przy wielozadaniowości. Trzecim jest pojemność dysku – SSD zapewnia szybszy dostęp do danych.

Ceny poleasingowych MacBooków mogą się różnić w zależności od modelu i specyfikacji, ale zazwyczaj są one znacznie niższe niż ceny nowych modeli. Dlatego warto porównać różne oferty, aby znaleźć najlepszą dla siebie.

Modele na które warto zwrócić uwagę – różne półki cenowe

Apple MacBook Pro, Retina 13", A2338 M1, 8 GB, 256 GB

Cena: ok. 4600 zł

Jeżeli poszukujesz wydajnego i nowoczesnego MacBooka w przystępnej cenie, warto rozważyć model MacBook Pro A2338 z procesorem M1, czyli technologią, która bije na głowę starsze jednostki od Intela. Model oferuje też doskonałą wydajność dzięki 8GB pamięci RAM i szybkiemu dyskowi SSD o pojemności 256GB. Cena poleasingowa tego modelu to około 4600 zł, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla profesjonalistów i studentów szukających niezawodnego laptopa do codziennej pracy.

Apple MacBook Pro A1398 i7-4980HK, 16 GB, 256GB, 15,4″ Retina 2K

Cena: ok. 2300 zł

Dla osób poszukujących dużego ekranu i wydajności, MacBook Pro A1398 może być doskonałym wyborem. Dzięki procesorowi Intel Core i7, 16 GB pamięci RAM i dyskowi SSD o pojemności 256GB, ten model jest idealny do wymagających zadań, takich jak edycja filmów czy projektowanie graficzne. Poleasingowa cena tego modelu to około 2300 zł.

Apple MacBook Air A1932, 13", I5-8210Y, 8 GB, 128 GB

Cena: ok. 2799 zł

MacBook Air A1932 to kompaktowy i lekki laptop, który jest idealny dla osób często pracujących w podróży. Z procesorem Intel Core i5, 8GB pamięci RAM i dyskiem SSD o pojemności 128GB, ten model zapewnia dobrą wydajność dla codziennych zadań. Poleasingowa cena tego modelu to około 2799 zł.

Apple MacBook Air 13 2013, A1466, i7 1.7ghz, 8 GB, 256 GB SSD

Cena: ok. 1500 zł

Ten model MacBook Air A1466 z 2013 roku jest tańszą alternatywą dla tych, którzy chcą korzystać z MacBooka bez dużych wydatków. Mimo starszego procesora Intel Core i7, 8 GB pamięci RAM i dysku SSD o pojemności 256GB, nadal zapewnia on dobrą wydajność dla podstawowych zadań. Poleasingowa cena tego modelu to około 1500 zł.

Apple MacBook Air, A1465, i5-4250U, 4GB, 120 GB SSD

Cena: ok. 980 zł

Dla osób z ograniczonym budżetem MacBook Air A1465 może być dobrym wyborem. Z procesorem Intel Core i5, 4GB pamięci RAM i dyskiem SSD o pojemności 120GB, ten model jest odpowiedni do podstawowych zadań, takich jak przeglądanie internetu, praca z dokumentami czy oglądanie filmów. Poleasingowa cena tego modelu to około 980 zł.

Gdzie szukać poleasingowych MacBooków?

Zakup poleasingowego MacBooka nie musi być trudny, ale ważne jest, aby wybierać wiarygodne źródła. Oto kilka miejsc, które mogą być dobrym punktem wyjścia:

Sklepy specjalizujące się w sprzedaży sprzętu poleasingowego: Wiele firm specjalizuje się w sprzedaży sprzętu poleasingowego i oferuje szeroki wybór MacBooków. W takich sklepach sprzęt jest zazwyczaj dokładnie sprawdzany i czyszczony przed sprzedażą, a często oferowana jest również gwarancja. Portale aukcyjne i ogłoszeniowe: Serwisy takie jak Allegro Lokalnie czy OLX mogą mieć szeroki wybór używanych MacBooków. Pamiętaj jednak, aby dokładnie sprawdzić opisy i zdjęcia, a także reputację sprzedawcy. Oficjalne programy odnawiania sprzętu Apple: Apple oferuje program Certified Refurbished, który obejmuje używane produkty, które zostały odnowione, przetestowane i certyfikowane przez Apple. Tutaj jednak ceny wciąż pozostają "applowskie", przynajmniej w porównaniu do tego co oferują firmy specjalizujące się w sprzęcie poleasingowym.

Poleasingowy Macbook – to się opłaca!

Zakup poleasingowego MacBooka to ekonomiczny sposób na wejście w posiadanie sprzętu Apple. Przy odpowiednim podejściu, można znaleźć urządzenia wysokiej jakości za znacznie niższą cenę niż nowe. To również ekologiczny wybór. Kupując używane sprzęty, przyczyniasz się do zmniejszenia ilości odpadów elektronicznych trafiających na wysypiska. Zdecydowanie warto rozważyć taką alternatywę, zamiast od razu decydować się na zakup nowego sprzętu.