Polacy stworzą grę dla Netflix. To tajemniczy Projekt N

Polskie filmy i seriale stały się już nieodłącznym elementem oferty Netfliksa, ale polskie gry to wciąż egzotyka. Dotychczas w bibliotece streamingowego giganta pojawiła się tylko jedna produkcja znad Wisły, a konkretniej dość przeciętnie oceniany Moonlighter od 11 bit studios. W niedalekiej przyszłości dołączy do niej kolejna pozycja polskich developerów – tym razem od będącego na fali Bloober Team.

Projekt N – nowa gra Netfliksa od polskiego studia

Krakowskie Blooper Team ma powody do zadowolenia. Po udanym remake’u Silent Hill 2, nachodzącym Cronosie i zapowiedzi kolejnej gry dla japońskiego Konami, przyszła pora na współpracę z Netfliksem. Polskie studio będzie miało okazję wykazać się przy produkcji gry mobilnej, która trafi do niedawno wprowadzonej usługi gamingowej.

To świeża sprawa – firmy właśnie dziś ogłosiły podpisanie umowy produkcyjno-wydawniczej. Netflix będzie zarówno wydawcą, jak i właścicielem tajemniczego Projektu N, czyli gry, o której na ten moment niewiele wiadomo. To dość ciekawe posunięcie, bo gry na platformie Netflix to raczej produkcje typu family friendly, a przecież Blooper Team to specjaliści od horroru, więc może współpraca zaowocuje nieco bardziej dojrzałym i rozbudowanym tytułem.

Trzeba przyznać, że wiara Netfliksa w powodzenia gamingowego projektu jest godna podziwu. Początkowo krytykowana usługa mogła w ubiegłym roku pochwalić się liczbą pobrań gier na poziomie 210 milionów i choć dokładne dane na temat ilości użytkowników nie są publicznie dostępne, to wygląda na to, że platforma cieszy się zadowalającym zainteresowaniem. Kooperacja z tak uznanymi developerami jak Blooper Team z pewnością wpłynie pozytywnie na jakość netfliksowych gier mobilnych.