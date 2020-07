Polacy muszą wziąć swoje finanse w swoje ręce. Na szczęście nie jesteśmy zdani tylko na siebie

Pierwszym wyraźnym problemem jest samo budżetowanie wydatków na przestrzeni czasu. Nie tylko mamy problem z tym, by trzymać się wyznaczonych ryz finansowych, ale wyzwaniem jest też ustalenie gdzie pieniądze się „rozchodzą” i ile wydatków mamy. W czasie prosperity, gdy mamy perspektywę spłacenia zaciągniętych na konsumpcję kredytów, nie jest to dużym problemem. Jednak w czasie takim jak pandemia kontrola tego, by wydatki nie przekroczyły przychodów jest wręcz kluczowa.

Drugim z nich są kłopoty z ustaleniem, ile w ogóle mamy pieniędzy. Często konta, kredyty, czy lokaty mamy w więcej niż jednym banku. I nawet jeżeli większość z nich ma własne aplikacje, ciężko jest monitorować, ile pozostało nam w poszczególnych instytucjach. Dlatego też możemy obserwować sytuacje, gdzie przy kasie w hipermarkecie ktoś, kto ma do zapłaty nawet niewielką sumę, wyciąga z portfela jedną kartę po drugiej i każda z nich jest po kolei odrzucana ze względu na brak funduszy. Nie ma się co dziwić, że Polacy w wieku 18-24 lata najbardziej wstydzą się właśnie odrzucenia transakcji przy płatności kartą ze względu na brak środków.

To, co jednak sprawia największe problemy, to odpowiedzialne kupowanie. Decydowanie o tym, na co można sobie pozwolić, a na co niekoniecznie. Źle podjęte decyzje prowadzą prosto do życia ponad stan i pogłębiania się problemów finansowych. A podejmowanie tych właściwych jest dziś bardzo trudne. Wyzwaniem jest takie dysponowanie pieniędzmi, żeby móc dalej realizować siebie i swoje pasje.

Finalnie – dużym wyzwaniem jest uczenie dzieci na temat tego, w jaki sposób rozsądnie gospodarować własnymi pieniędzmi. Na nasze pociechy czeka dziś bowiem znacznie więcej zagrożeń niż kiedyś, ponieważ więcej produktów kierowanych jest bezpośrednio do nich.. Dlatego edukacja najmłodszych w kwestii własnych finansów jest dziś tak ważna.