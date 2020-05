Mimo obecnej sytuacji, zanotowano 20% wzrost aktywności w Pokemon GO! – rozmawiamy z szefową marketingu Niantic

KŚ: Czy zapaleni fani jednej Waszej gry równocześnie są też zaangażowanymi graczami sięgającymi po pozostałe produkcje w Waszym portfolio? Widzicie jakieś zależności i najczęściej spotykane pary?

AB: Ogólnie rzecz biorąc, Agenci Ingress, którzy przyjaźnią sięz nami najdłużej, zdają się również bardzo lubić te dwie gry. Niantic uważa, że każda osoba ma inne sposoby czerpania radości z gier. Dlatego chcemy mieć różne typy gier. Dodajemy również różne elementy, by każdy mógł znaleźć w nich coś dla siebie. Na przykład, w przypadku Pokémon GO, dla ludzi, którzy lubią bitwy, mamy (zdalne) raidy i ligi PVP: GO Battle. Dla osób, które chcą mieć silniejsze relacje ze swoimi ulubionymi Pokémonami, dodaliśmy funkcję Buddy i GO Snapshot. Chcemy, aby wszyscy cieszyli się naszymi grami na swój własny sposób.

KŚ: Wiemy już, że nie spodziewaliście się szału, który towarzyszył premierze Pokemon Go. Później zaskoczyło Was zainteresowanie organizowanymi na żywo eventami. Jak obecnie przygotowujecie się do wprowadzania nowości i organizacji takich wydarzeń? Co się przez te lata zmieniło?

AB: Jesteśmy bardzo szczęśliwi i dumni z naszej wspaniałej społeczności na całym świecie. Z jednej strony jesteśmy zachwyceni tym jak ciepło zostały przyjęte nasze eventy i jak udało im się pobudzić regionalną turystykę. Na przykład badanie Statista na Pokémon GO Fest w Dortmundzie, które odbyło się w ubiegłym roku, dostarcza imponujących liczb, które podkreślają ogólne znaczenie gospodarcze wydarzenia. Z ponad 86 000 uczestnikami z 90 krajów, pierwszy europejski festiwal Pokémon GO w Dortmundzie w Westfalenpark był ogromnym sukcesem. Niantic rozwija się od czasu wydania Pokémon GO w 2016 roku. Mamy więcej osób współpracujących w celu wspierania produktów, wprowadzania treści i organizacji imprez. Ze względu na obecną sytuację wprowadziliśmy znaczące zmiany w rozgrywce i eventach, które mają dać frajdę nawet przy grze z domu. I mogę powiedzieć, że nadchodzą kolejne zmiany w grze. Bądźcie czujni.

KŚ: Wasze produkty opierają się przede wszystkim o wychodzenie z domu i pogoń za przygodą. Poza wciąganiem do wirtualnych światów — potrafią zaktywizować do spaceru nawet tych, którzy na co dzień nie są do nich specjalnie skorzy (…jestem super przykładem, że nawet o piątej rano!). Widzimy cały czas nowe działania związane z czasem kwarantanny — bonusy, usprawnienia i prezenty. Ale wygląda na to, że wygodne poruszanie się jeszcze długo będzie utrudnione. Planujecie kolejne usprawnienia w temacie? Możesz zdradzić co to będzie?

AB: Wprowadziliśmy właśnie nowe formy rozgrywki w Pokémon GO, zdalne Raidy i udoskonalenia w GO Battle League. Możesz cieszyć się nimi całkowicie w zaciszu własnego domu. Przegląd wszystkich naszych aktualizacji tej gry można znaleźć na oficjalnym blogu. Jeśli chodzi o Ingress Prime, mieliśmy pierwszą VP w sobotę 2 maja. A pracujemy nad kolejnymi zmianami. Nasz dyrektor generalny John Hanke podzielił się informacji na temat nadchodzących zmian we wpisie na blogu, który znajdziecie na stronie głównej Niantic.