Oto nowe POCO - przywitajcie POCO F4 i POCO X4 GT

POCO to firma, która może nie wypuszcza tyle smartfonów co inne marki, ale jeżeli już prezentuje nowe urządzenia, zawsze można spodziewać się po nich jednego - świetnego stosunku ceny do kluczowych możliwości. Pierwszy POCO F1 nie był idealny, ale dzięki mocnemu procesorowi skradł serca wielu klientów. POCO F2 nie był już tak sławny, ale już zeszłoroczny POCO F3 z AMOLEDEM 120 Hz, Snapdragonem 870 i niezłym zestawem aparatów w swojej cenie 1599 złotych był naprawdę bardzo kuszącą propozycją. Jak na jego tle wypada jego następca?

POCO F4 - specyfikacja techniczna

6,67 calowy wyświetlacz AMOLED, FHD+, 120 Hz, jasność 1300 nitów, HDR 10+, DCI-P3, Dolby Vision,

układ Snapdragon 870, grafika Adreno 650

6/8 GB RAM,

128/256 GB pamięci wbudowanej UFS 3.1,

brak gniazda jack, brak slotu kart microSD,

Android 12 z MIUI 13,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi ac/6, hotspot, Bluetooth 5.2, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC, 5G

USB-C, czytnik linii papilarnych z boku, podwójne głośniki Dolby Atmos,

aparaty z tyłu: 64 MPix, f/1.8 (podstawowy), 8 MPix f/2.2 (szeroki kąt), 2 Mpix (macro),

aparat z przodu: 20 Mpix,

bateria 4500 mAh, ładowanie 67W

cena: do 30 czerwca: 8 /256 GB ROM – 1899 PLN (cena regularna: 2099 zł), 8 GB /128 GB ROM​ – 1699 PLN (cena regularna: 1899 zł)

POCO F4 - czy warto się tym z smarfonem zainteresować?

Przyglądając się temu telefonowi pod kątem specyfikacji, zapewne część z was ma wrażenie: "hej, już to gdzieś widziałem/am". A to dlatego, że w dużej mierze tak właśnie jest. Oczywiście - specyfikacja to nie wszystko, natomiast nie da się nie zauważyć, że POCO F4 w dużej mierze bazuje na komponentach poprzednika - POCO F3. Mamy tu (prawdopodobnie) ten sam ekran (taka sama rozdzielczość, częstotliwość odświeżania, jasność etc.), taki sam procesor, tyle samo RAMu oraz pamięci wewnętrznej oraz podobne funkcje, jak chociażby USB-C w przycisku zasilania. Oczywiście - zmiany są, ale nie nazwałbym ich kluczowymi. Główny obiektyw to teraz 64 Mpix z optyczną stabilizacją, zamiast 50 jak w poprzedniku. Oprócz tego mamy sporo szybsze ładowanie, bo z 33 zrobiło się 67 W. Nie oznacza to jednak, że wszystkie zmiany są pozytywne - w toku ewolucji utraciliśmy aparat 5 Mpix telemacro na rzecz nikomu niepotrzebnego obiektywu 2 Mpix do samego macro. Do tego znikł też slot kart pamięci (gniazda jack nie było też w poprzedniku). W górę poszły też ceny. Rok temu za za niższą wersję F3 trzeba było zapłacić 1599 zł, a za wyższą 1799 zł.

Innymi słowy - F4 to smartfon, który złośliwi nazwaliby "F3 w innej budzie", który jest droższy od poprzednika i który choć wnosi nieco upgrade'ów, to jednocześnie -zabiera kilka liczących się dla użytkownika funkcji. Polecenie go więc jest ultra trudne, zwłaszcza, że poprzednik wciąż jest sprzedaży, a jego cena po roku porządnie spadła. Co jednak z drugim zaprezentowanym dziś smartfonem? W 2021 POCO X3 Pro stanowił również bardzo atrakcyjną propozycję. Co do zaoferowania ma POCO X3 GT (podejrzewam, że stanowiący tegoroczny zamiennik "Pro").

POCO X4 GT - specyfikacja techniczna

6.6 calowy wyświetlacz IPS, FHD+, 144 Hz, Gorilla Glass 5, Dolby Vision, jasność do 650 nitów,

układ Mediatek Dimensity 8100, Mali G610,

8 GB RAM, UFS 3.1

128/256 GB pamięci wbudowanej UFS 3.1,

brak slotu kart MicroSD,

Android 12 z MIUI 13,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi ac,/6 hotspot, Bluetooth 5.3, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC, 5G

USB-C, czytnik linii papilarnych z boku, złącze słuchawkowe, podwójne głośniki, dioda podczerwieni

aparaty z tyłu: 64 Mpix (główna), 8 Mpix (szeroki kąt 120 stopni), 2 Mpix (macro)

aparat z przodu: 20 Mpix,

bateria 5080 mAh, ładowanie 67 W

cena: do 30 czerwca 8/128 – 1699 PLN (cena regularna: 1899 zł), 8/256 – 1899 PLN (cena regularna: 2099 zł).

POCO X4 GT - czy warto się tym z smarfonem zainteresować?

Tutaj, na szczęście, zmian jest znacznie więcej niż w przypadku droższego modelu. Zamiast Snapdragona 860 mamy to znacznie wydajniejszy Mediatek 8100, a duże zmiany dotknęły też np. ekran. Wciąż jest to panel IPS, ale teraz odświeżany jeszcze szybciej (144 Hz). Aparat główny z 48 przeskoczył na 64 Mpix (jest to ten sam zestaw co w droższym F3), a ładowanie to ponownie 67 W (także tak samo jak w droższym modelu). Dodatkowo mamy to gniazdo jack i diodę podczerwieni, jeżeli ktoś chciałby użyć telefonu jako pilota. Oczywiście - poszła za tym wyższa cena (Za niższą wersję X3 Pro trzeba było zapłacić 1599 zł, a za wyższą 1799 zł) ale w tym wypadku jest to w miarę uzasadnione.

Z tego też względu uważam, że jeżeli miałbym wybierać spośród tych dwóch modeli, postawiłbym na X4 GT, a ogólnie w rodzinie POCO najbardziej atrakcyjnie prezentuje się obecnie zeszłoroczny F3. Można więc chyba powiedzieć, że firma na duże zmiany w swojej flagowej serii F decyduje się co dwa lata. Jeżeli tak - myślę, że spokojnie można czekać na to, jak będzie wyglądał F5.

A wy? Który model byście wybrali?