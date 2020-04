Żaden z czytników ebooków z kolorowym ekranem nie stał się tak popularnym i powszechnym urządzeniem, jak udało się to zwykłym modelom z czarno-białymi wyświetlaczami. Po pierwsze, dostępna masowo technologia nie pozwala jeszcze na osiągnięcie takich rezultatów, które spełnią oczekiwania czytelników, więc mało kogo interesuje gadżet wyświetlający mało atrakcyjne wizualnie grafiki. A po drugie, ceny takich urządzeń były do tej pory zbyt wygórowane, by zainteresowali się nimi klienci. Niektórzy mówią, że jeśli ma to się komuś udać, to będzie to Amazon – przede wszystkim ze względu na możliwość sprzedaży czytnika po kosztach, by wciągnąć konsumentów w swój ekosystem usługi i zarabiać na sprzedawanych książkach, dziennikach, magazynach i komiksach. Na horyzoncie pojawia się jednak kto inny – marka PocketBook, której produkty są polskim klientom doskonale znane.

Polecamy: Czytaj więcej, płać mniej. Ebooki na abonament

PocketBook Color – czytnik z kolorowym ekranem e-ink

Firma oficjalnie zapowiada premierę PocketBook Color – pierwszego czytnika z kolorowym ekranem E Ink Kaleido. Jeśli spodziewacie się już teraz wizualnych wrażeń na poziomie tabletów, to muszę ostudzić Wasz zapał – liczba obsługiwanych kolorów wynosi 4096 i jak sam producent przyznaje są one o łagodniejszym odcieniu niż w przypadku ekranów LCD czy OLED. Nie wspomniano nic na temat rozdzielczości tego ekranu, a w notce pojawiła się także wzmianka uspokajająca czytelników oczekujących wyraźnego i ostrego tekstu, że standardowy czarno-biały tekst pozostanie czytelny dzięki 300 dpi. ŚwiatCzytników.pl sugeruje, że czytnik będzie posiadał dwuwarstwowy ekran, a kolorowa warstwa będzie posiadać niższą rozdzielczość.

Dlaczego potrzebuję kolorowego ekranu w czytniku ebooków?

Argumentów przemawiających za pojawieniem się kolorowego ekranu w czytniku ebooków jest całe mnóstwo. Przekonuję się o tym na co dzień, gdy muszę oddzielać lekturę niektórych tytułów na te, które przeczytam na czytniku oraz te, które będę czytał na tablecie. Wszystko dlatego, że niektóre publikacje w dziennikach czy magazynach posiadają grafiki i zdjęcia, które w wersji czarno białej nie prezentują się zbyt okazale. Chodzi także o takie drobnostki jak ilustracje w miesięcznikach – magazyn Pismo jest prześwietnie zdobiony przez artystów i nie chciałbym tracić szansy na zapoznanie się z ich pracami tylko dlatego, że wybieram wersję numeru dla czytników w formacie epub lub mobi.

Należy też pamiętać, że czytniki nie służą jedynie do rekreacyjnego czytania, ale również do edukacji i obowiązków służbowych. Podręczniki, instruktarze, albumy, książki medyczne czy literatura biznesowa teraz w jeszcze bardziej dokładny sposób będą mogły przenosić istotne treści. Prezentowane w kolorach zdjęcia, grafy, wykresy, diagramy, mapy czy ilustracje zgodnie z zamysłem autorów odwzorują teraz zawarte w nich informacje. – czytamy w poście i trudno nie zgodzić się z tymi słowami.

Czytaj też: W jaki czytnik ebooków warto się wyposażyć?

Jest jednak wiadome, że takie urządzenie jeszcze nie będzie spełnieniem marzeń fanów komiksów (w cyfrowej wersji). Zapowiedziany PocketBook Color posiada ekran o przekątnej 6 cali, więc nie jest to do końca komfortowe środowisko do lektury takich tytułów. Tutaj w dalszym ciągu lepiej będą się sprawdzać tablety obsługujące aplikacje/platformy, gdzie można kupować pojedyncze zeszyty oraz korzystać z subskrypcji. Niewykluczone jednak, że PocketBook pójdzie za ciosem i przygotuje nowy model z kolorowym ekranem o przekątnej w okolicach 10 cali, jak obecny w ofercie InkPad X. Jestem bardzo ciekaw PocketBooka Color, ponieważ może to być pierwsza szansa na spopularyzowanie się takich czytników wśród czytelników. Dla producentów być może będzie to swego rodzaju impulsem do przyspieszenia prac i premier nowych czytników. Im większym wyborem będziemy dysponować, tym lepiej.

Cena i data premiery PocketBook Color

Nie znamy nawet orientacyjnie ceny PocketBook Color, ale niektóre przecieki miały mówić o kwocie około 200 euro, co mogłoby się przełożyć na 900 zł w Polsce. Należy jednak podchodzi do nich ze sporym dystansem – oficjalna premiera, podczas której poznamy pełną specyfikację i cenę czytnika odbędzie się na początku wakacji.