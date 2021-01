PlayStation Plus: luty 2021 — gry w abonamencie

PlayStation Plus: luty 2021 – zestaw gier

W lutym 2021 w ramach subskrypcji PlayStation Plus pobierzecie:

Destruction AllStars (PS5)

Control: Ultimate Edition (PS5, PS4)

Concrete Genie (PS4)

Lista gier może nie jest spektakularnie długa, jak miało to miejsce kilka lat temu, ale myślę, że wielu znajdzie tam coś dla siebie. Tym bardziej że jest to zestaw dość zróżnicowany tematycznie, więc z zasady ma potencjał, by przypodobać się większej grupie. Warto jednak mieć na uwadze że choć dwie z gier uruchomimy zarówno na PlayStation 4, jak i PlayStation 5, to trzecią z nich — Destruction AllStars — można cieszyć się wyłącznie na najnowszej konsoli Sony. Jak widać na poniższym trailerze, ta gra to niekończąca się rozróba.

Już od zapowiedzi najwięcej emocji wzbudził, oczywiście, Control Ultimate Edition. To najlepsza wersja gry, ze wszystkimi dodatkami(DLC) które zostały dotychczas wydane, a ponadto dostosowana do nowej generacji konsol. Nareszcie gra Remedy ma szansę podziałać na konsolach jak należy: sprawnie i bez przycięć, co było notoryczne na Xbox One oraz PlayStation 4.

Ostatnią z gier w zestawie jest Concrete Genie, czyli magiczna przygoda z bohaterem posiadającą niezwykłą moc dawania życia bazgrołom ze ścian. Jak widać na poniższym trailerze: potrafi mieć to swoje konsekwencje, których chyba wszyscy woleliby uniknąć.