PlayStation Plus w lipcu. Gry na PlayStation 4

Czerwiec dla posiadaczy aktywnej subskrypcji PlayStation Plus był bardzo dobry (i nadal jest, gdyż gry wciąż możecie przypisać do swojego konta). Gracze dostali dwie mocne gry: Call of Duty: WWII (udostępnione jeszcze w maju) i Star Wars: Battlefront II. Dwie strzelanki, dwa różne klimaty i długie godziny rozgrywki — zarówno w pojedynkę, jak i na wieloosobowych planszach. Pierwszy miesiąc wakacji da Wam trochę odetchnąć, choć nie zabraknie tytułów, które zatrzymają Was w domu, przy konsoli.

Tradycyjnie, Sony prezentuje nowe gry na tydzień przed ich udostępnieniem w PlayStation Store — co ma miejsce w pierwszy wtorek miesiąca. Jednak z okazji zbliżającej się 10. rocznicy uruchomienia usługi, na oficjalnym koncie PlayStation już dziś zaprezentowano trzy tytuły, w jakie zagracie 7 lipca. I trzeba przyznać, że oferta jest interesująca.

As PS Plus reaches its tenth anniversary, your games for July are revealed: NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider and Erica: https://t.co/B5p4fmWgqp pic.twitter.com/JoEaQSQn0V — PlayStation (@PlayStation) 29 czerwca 2020

NBA 2K20 chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. To kolejna odsłona lubianej serii, w której gracze mają szansę sprawdzić swoje umiejętności w grze w koszykówkę. Rise of the Tomb Raider też nie powinno być nikomu obce — seria z Larą Croft towarzyszy nam od przeszło 20 lat. Rise of to druga część z nowego cyklu, w której młoda pani archeolog zwiedzać będzie między innymi śnieżną Syberię, gdzie czekać będzie na nią masa niebezpieczeństw i tajemnic do odkrycia. Recenzję Rise of the Tomb Raider w wersji na Xbox One możecie przeczytać na Antyweb.

Jednak to nie wszystko. Sony przygotowało małą niespodziankę w postaci trzeciej gry. Jest nią Erica. To interaktywna opowieść w formie filmu, w którym gracz bierze czynny udział pomagając w rozwiązaniu zagadki tajemniczego morderstwa.

PlayStation Plus w lipcu. Początek wakacji z grami na PlayStation 4

Obecna generacja konsol dobiega końca i jeszcze w tym roku na rynku zadebiutują PlayStation 5 i Xbox Series X. Sony nadal stara się dostarczać graczom darmowych gier w abonamencie PlayStation Plus. To sami robi Microsoft, z Xbox Games With Gold. W tym drugim przypadku lipcowa oferta nie wydaje się ciekawa i większą uwagę przyciąga usługa Game Pass, która rotacyjnie dodaje do swojego katalogu ciekawe gry, będące często premierami lub hitami sprzed lat.