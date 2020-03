Wow, to się nazywa oferta! Znamy kwietniowe gry w PlayStation Plus

W kwietniu 2020 w ramach usługi PlayStation Plus użytkownicy będą mogli pobrać bez dodatkowych opłat dwie gry. Pierwszą jest Uncharted 4: Kres Złodzieja, będące pięknym zakończeniem (?) przygód Drake’a i spółki. Fenomenalna przygoda pokazująca moc drzemiącą w PlayStation 4, a jednocześnie jedna z tych produkcji, dla której ludzie z całego świata zapragnęli postawić pod swoim TV konsolę Sony. W swojej recenzji Paweł pisał:

Uncharted 4: Kres Złodzieja to obok Wiedźmina 3: Dziki Gon najlepsza produkcja, w jaką można zagrać na PlayStation 4. O ile jednak przy porównaniu samej zabawy czy przygody można dyskutować, to jeśli chodzi o oprawę, mija się to kompletnie z celem. U4 to bezapelacyjnie najładniejsza gra na PS4 i najładniejsza gra na konsole tej generacji. To również najlepsze Uncharted i jedna z najlepszych gier przygodowych w jakie kiedykolwiek grałem.

Przez te niecałe 14 godzin (kampania – normalny poziom trudności) dałem się wciągnąć w fantastyczną przygodę, która w dodatku miała mnóstwo smaczków dotyczących poprzednich odsłon i w świetny, a przy okazji zgrabny sposób zamknęła opowieść pod nazwą Uncharted. Jest mi autentycznie smutno, że to już koniec, ale jednocześnie szanuję decyzję Naughty Dog, szczególnie że tak ładnie się pożegnali. Jeśli czekaliście na tę jedną grę na wyłączność, dla której warto kupić właśnie PlayStation 4, to jest nią Uncharted 4: Kres Złodzieja. Kapitalna gra, ode mnie leci dycha.