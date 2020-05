Czerwiec w maju. Call of Duty: WWII na PS4 dla posiadaczy PlayStation Plus już dostępne

Mamy końcówkę maja i tradycyjnie poznajemy tytuły, które pojawią się w pierwszy wtorek kolejnego miesiąca w ramach abonamentu PlayStation Plus. Jednak w tym tygodniu Sony postanowiło zrobić graczom miłą niespodziankę. Już dziś (26.05) możecie pobrać i zacząć zabawę w Call of Duty: WWII. To wydana w 2017 r. produkcja studia Sledgehammer Games, która zabiera graczy do czasów II Wojny Światowej, gdzie bedą mogli pokierować losami Ronalda „Reda” Danielsa, członka amerykańskiej 1. Dywizji Piechoty. W tej odsłonie Call of Duty nie mogło zabraknąć lądowania w Normandii, wyzwolenia Paryża, czy ofensywy w Ardenach. Nie zapomniano też o trybie wieloosobowym, z m.in. trybem Wojna, w którym gracze muszą współpracować, aby pokonać przeciwnika.

To opowieść o zwątpieniu i smutku. Brutalna, często bezkompromisowa, przypomina jak tragiczny był to okres i jak wiele okrutnych rzeczy miało wtedy miejsce

— przeczytacie w recenzji Call of Duty: WWII, którą w 2017 r. przygotował dla Was Paweł.

Gra jest już dostępna do pobrania w sklepie PlayStation Store dla wszystkich osób posiadających aktywny abonament PlayStation Plus.

Warto przypomnieć, że jeszcze przez kilka dni macie możliwość dodania do swoich kont świetnego i wciągającego Cities: Skylines oraz Farming Simulator 19, które są dostępne w majowej ofercie PlayStation Plus.

PlayStation Plus w czerwcu. W co zagracie oprócz Call of Duty: WWII?

A co z resztą tytułów dostępnych w czerwcu w ramach PlayStation Plus? Gry, które pojawiają się już w następny wtorek, mają być zaprezentowane jeszcze w tym tygodniu — powinno to nastąpić jutro lub w czwartek. Odświeżajcie więc ten wpis, by dowiedzieć się, co ciekawego Sony przygotowało dla graczy.