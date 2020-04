Majowe gry PlayStation Plus – szykujcie dużo czasu, one się nie kończą

Ostatnia środa miesiąca to czas na poznanie oferty abonamentowych gier w usłudze PlayStation Plus. Tym razem Sony przygotowało dla nas dwa tytuły, które potrafią porwać na dłuuugie godziny!

Majowe gry w abonamencie PlayStation Plus

Restrykcje dotyczące wychodzenia z domu i zamknięcia usług powoli są luzowane — ale to żadna tajemnica, że kto tylko może — wciąż powinien pozostać w domu. A skoro nie będziemy tracić czasu na dojazdy — to mamy szansę spędzić przed konsolą chwilę dłużej niż zwykle. I dobrze się składa, bo dzisiejsze gry to prawdziwe molochy, w których można przepaść na długo. Majowa oferta PlayStation Plus to tylko dwie gry, ale jakie! Bez dodatkowych opłat będzie można bawić się w Cities: Skylines oraz Farming Simulator 19.

Cities: Skylines to nowoczesne ujęcie klasycznej symulacji miasta. Gra wprowadza nowe elementy gry, aby urzeczywistnić emocje i trudy związane z tworzeniem oraz utrzymaniem prawdziwego miasta, jednocześnie pozwala rozwijać je w kluczowych dla metropolii obszarach. Gra zawiera również możliwość modyfikacji rozgrywki, umożliwiającą dopasować ją do swojego stylu gry, co finalnie pozwala sprostać wymaganiom tej wielowarstwowej i wciągającej symulacji.

— według serwisu How Long to Beat tytuł ten można przejść w 25 godzin. Ale nie dajcie się zwieść tym danym — kto już raz sprawdził jak działa ta magiczna gra, ten wie, że raz to za mało — i można tam przepaść na znacznie dłużej. Przejście drugiej z gier po prostu to blisko dwieście godzin!

Jedyny w swoim rodzaju symulator farmy powraca z udoskonaloną grafiką, oferując jednocześnie najbardziej realistyczną symulację gospodarstwa. Każdy gracz może zostać nowoczesnym rolnikiem i rozwinąć swoją farmę w dwóch środowiskach, amerykańskim i europejskim, w których czeka wiele nowych, ekscytujących zajęć gospodarczych. Do dyspozycji graczy jest ponad 300 realistycznych pojazdów i maszyn wiodących marek, takich jak Case IH, New Holland, Challenger, Fendt, Massey Ferguson, Valtra, Krone, Deutz-Fahr, a teraz także John Deere. Dodatkowo, można rozwijać swoją farmę online z innymi graczami i pobierać stworzone przez społeczność mody, które zwiększą funkcjonalność gry Farming Simulator! Co warto podkreślić, właściciele konsol PlayStation 4 mogą skorzystać, z dostępnego na wyłączność ich platformy, traktora New Holland T6 Blue Power.

Nowe gry trafią do usługi w najbliższy wtorek, czyli piątego maja, o godzinie jedenastej. Szkoda że już po (krótkiej) majówce, ale jak nie ten, to przyszły weekend.