Sony przygotowuje własną odpowiedź na Xbox Game Pass

Game Pass na PlayStation – Sony ma przygotowywać odpowiedź na ofertę Microsoftu

Za każdym razem gdy trafiam na informacje o tym, że Sony przygotowuje odpowiedź na Xbox Game Pass zastanawiam się, co jest nie tak z usługą PlayStation Now, która jawi mi się właśnie jako odpowiednik Game Passa. Nie jest ona dostępna w Polsce i debiutowała jako usługa do gry w chmurze, ale kilka lat temu przeszła sporą przemianę i pozwala graczom pobierać gry na dysk konsoli i uruchamiać je bezpośrednio na danym urządzeniu. Niemniej wydaje mi się, że prędzej czy później Sony powinno udostępnić usługę z grami na większej ilości rynków – i czy to będzie PlayStation Now, czy coś zupełnie innego, to się okaże. Patrząc jednak na zamykanie cyfrowych sklepów dla PlayStation 3, PlayStation Portable oraz PS Vita pojawiły się pytania: co dalej. I jedną z odpowiedzi o której marzą fani marki PlayStation jest: abonament, w którym stare gry będziemy mogli uruchomić na nowych konsolach. Czy faktycznie się to uda? Cóż, czas pokaże. Ale Jaffe twierdzi, że według jego źródeł, prace nad konkurencją dla Game Passa trwają w najlepsze i mają być bezpośrednią odpowiedzią. Jaffe zaznaczył także, że dbanie o stare gry (nawet z dodanymi zestawami trofeów) nie będzie odpowiedzią na Xbox Game Pass – i ja się z tym całkowicie zgadzam.