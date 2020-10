Wsteczna kompatybilność PlayStation 5: wsparcie dla ponad 4 tys. gier. Część może sypać błędami, ostrzega Sony

Szczerze nie znoszę stylu w jakim Sony komunikuje wszelkiej maści nowości dla swojej nowej konsoli. I naprawdę — z każdą kolejną jest mi coraz trudniej zrozumieć dlaczego robią to w taki, a nie inny sposób. Niemniej dzisiaj zaktualizowano stronę wsparcia związaną ze wsteczną kompatybilnością. I z niej można dowiedzieć się kilku szczegółów, dla których najwyraźniej japoński gigant nie znalazł lepszej formy obwieszczenia światu. No dobrze, to co wiemy o wstecznej kompatybilności w PS5?