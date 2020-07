Czy cena 1799 złotych jest realna? Też raczej nie. Osobiście obstawiałbym raczej okolica 2700-2999 złotych. I wskazał 3 tysiące złotych jako granice, której obie firmy nie odważą się przekroczyć. To wciąż zdecydowanie więcej niż przy PS4 i Xbox One, ale jednak jeszcze granicznie akceptowalne, by nie położyć sprzedaży już na starcie. Chciałbym jednak się mylić i składać zamówienie za 2500 złotych.

— takie przemyślenia miał Paweł Winiarski, który kilka miesięcy temu zastanawiał się, ile mogą kosztować w Polsce konsole następnej generacji — PlayStation 5 oraz Xbox Series X.

I być może się nie mylił. Odwiedzając sklep x-kom możecie natknąć się na PlayStation 5 w wersji z napędem optycznym i dyskiem o pojemności 1 TB. Co jednak najważniejsze, to cena konsoli. Za sprzęt mielibyście zapłacić na premierę 2499 zł.

Sony PlayStation 5 w Polsce za 2499 zł. Czy tyle będzie kosztować konsola następnej generacji?

Kilkunastu osobom udało się złożyć zamówienie w tej cenie (na 35 konsol) — nie podejrzewam jednak, by zostały one zrealizowane. X-kom najprawdopodobniej je anuluje, nawet jeśli się okaże, że cena jest prawdziwa. Może się też okazać, że udostępniona strona produktowa z PS5 za 2499 zł nie musi wskazywać, że właśnie tyle będzie ona kosztować. Może to być jedynie cena zastępcza, która zmieni się wraz z podaniem oficjalnego komunikatu przez Sony Polska. Warto jednak trzymać rękę na pulsie. Tym bardziej, że mówimy o wersji z napędem optycznym. PlayStation 5 Digital Edition powinna być zdecydowanie tańsza i może zamknie się w kwocie zbliżonej do 2000 zł — może będzie to 1999 zł, co na podświadomość działa dużo lepiej.

Zarówno Microsoft, jak i Sony wciąż milczą na temat cen swoich nowych konsol. Obie czekają na ruch przeciwnika. Podanie przez jedną z firm ceny już teraz pozwoli konkurencji na pewną obniżkę, dzięki której klienci będą mogli kupić sprzęt za niższe pieniądze. Pytanie tylko, która złamie się pierwsza. Ja obstawiam, że będzie to Microsoft choć Kamil myśli, że będzie na odwrót. Cenę Xbox Series X możemy poznać za kilkanaście dni. Już 23 lipca poznamy wiele szczegółów dotyczących nadchodzących gier na nową konsolę. Tego dnia odbędzie się prezentacja z serii Xbox Games Showcase, na której tym razem będą prezentowane gry na wyłączność i pochodzące z wewnętrznych studiów Microsoft.

Skontaktowaliśmy się z x-kom w sprawie ceny konsoli PlayStation 5 i otrzymaliśmy taką odpowiedź:

Popełniliśmy błąd, to jest nasza wina, ta strona nie powinna zostać opublikowana. Strony zakupowe przygotowujemy znacznie wcześniej, ale publikujemy je w momencie, kiedy możemy już oficjalnie ruszyć z przedsprzedażą. Ta strona nie powinna zostać opublikowana. Nasz błąd pokazał jednocześnie jak wielkie jest oczekiwanie graczy w Polsce na konsole nowej generacji. W ciągu 20 minut od publikacji 11 osób zdążyło je zamówić. Najwyraźniej cena tam widniejąca nie odstrasza. Niestety nie mogę się odnieść do widniejącej tam sumy. Tę sprawę pozostawiam bez komentarza.

Co sądzicie?