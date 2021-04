Play podwaja pakiety internetu w abonamentach

W ramach wiosennej promocji Play podwaja gigabajty w każdym abonamencie. Dzięki temu abonenci fioletowego operatora mogą nie tylko korzystać z nielimitowanych rozmów, SMS-ów czy MMS-ów, ale także otrzymać nawet 140 GB internetu w ramach abonamentu. Podwojona paczka zostaje przyznana na cały okres trwania umowy, niezależnie od tego czy klient podpisze nową, czy przedłuży obecną umowę. Dodatkowo, klienci, którzy zdecydują się na usługę internetu bezprzewodowego z routerem ZTE MF286R w abonamencie za 50 zł również otrzymają dwa razy więcej gigabajtów. Zamiast dotychczasowego pakietu 100 GB, będzie to aż 200 GB z pełną prędkością.

Szczegółowa oferta wygląda tak jak na obrazku poniżej, w Solo S za 35 PLN mamy 6 GB zamiast 3 GB, w Solo M za 55 PLN jest to już 40 GB zamiast 20 GB, a w Solo L za 75 PLN mamy aż 140 GB pakietu danych zamiast dotychczasowych 70 GB. W Solo Homebox pakiet jest bez limitu gigabajtów, ale pełna prędkość dostępna jest dla pierwszych 140 GB.

Play Now w cenie abonamentu

Podwójne gigabajty to jednak nie koniec dobrych wieści dla wszystkich kinomaniaków i serialomaniaków. W pakietach PLAY M, PLAY L oraz PLAY HOMEBOX klienci zyskują bowiem dostęp do usługi telewizyjnej PLAY NOW z Pakietem Podstawowym, a także 30 dni Amazon Prime Video. Osoby wybierające te taryfy mogą także korzystać z technologii 5G w ramach sieci operatora. Ponadto, w taryfie PLAY HOMEBOX klienci otrzymują dodatkową kartę SIM, która może służyć jako internet domowy z pakietem 150 GB o pełnej prędkości. Promocja wystartowała dzisiaj i dostępna jest dla wszystkich nowych i przedłużających umowę klientów.