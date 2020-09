Pixel 4a 5G oraz Pixel 5 oficjalnie. Wszystko co musisz wiedzieć o nowych smartfonach od Google

O Pixelu 5 plotkowało się już od dawna — i biorąc pod uwagę jak Google nie idzie dotrzymywanie tajemnic (dzisiaj zapowiedziany Chromecast od kilku dni jest już w amerykańskich sklepach, więc trudno tu mówić o jakiejkolwiek niespodziance), raczej nikt nie powinien być zaskoczony, że wszystkie informacje na temat sprzętu się potwierdziły. Napędzać go będzie procesor Snapdragon 765 i 8GB pamięci operacyjnej, bateria 4080mAh, a z przodu zaś czekać będzie 6″ ekran OLED (2340 x 1080). Dobrą wiadomością jest szybkie ładowanie (18W) oraz tryb Extreme Battery Saver który ma pozwolić na nawet dwa dni pełnej pracy!

A water-resistant phone that creates quite a splash. The new #Pixel5 has 8 GB of RAM and wireless and reverse wireless charging to use with your Pixel Stand or to charge your Pixel Buds on-the-go.https://t.co/YYzCyiRlDR #LaunchNightIn pic.twitter.com/JB9NVMeWvK

— Made By Google (@madebygoogle) September 30, 2020