Pierwsza pomoc w Wirtualnej Rzeczywistości na szkoleniach 4 HELP VR

Czy VR to tylko gry filmy i aplikacje dostarczające elektronicznej rozrywki w nowym wymiarze? Wrocławska firma 4 HELP VR pokazuje, że nie. Wraz z HTC VIVE uruchomiła szkolenia w wirtualnej rzeczywistości w zakresie pierwszej pomocy.

Nie da się ukryć, że od lat Wirtualna Rzeczywistość stara się przedostać do głównego nurtu elektronicznej rozrywki. Gry, aplikacje, a nawet filmy w VR trafiają do swoich odbiorców, jednak wciąż nie można mówić o ogromnej popularności tego typu sprzętów. Z VR nie korzystają wyłącznie gracze. Wirtualna Rzeczywistość możne być przydatna w innych aspektach naszego życia. Rozumie to wrocławska firma 4 HELP VR, która wykorzystując gogle VR od HTC VIVE, postanowiła uruchomić serię szkoleń z zakresu pierwszej pomocy i BHP.

Nie tylko gry i rozrywka w Wirtualnej Rzeczywistości

Szkolenia 4 HELP VR skierowane są przede wszystkim do firm i placówek edukacyjnych korzystających ze szkoleń BHP oraz pierwszej pomocy. Zestaw szkoleniowy składa się z fantoma, gogli VR HTC VIVE Focus 3 oraz autorskiego oprogramowania. Program Pierwsza Pomoc i BHP gwarantują przejście szkolenia i nabycie praktycznych umiejętności reagowania w nagłych wypadkach. Firma podkreśla, że taka nowoczesna forma nauki daje lepsze efekty i spełnia standardy higieniczne związane z panującą sytuacją pandemiczną.

Wirtualna Rzeczywistość to obraz, dźwięk, przestrzeń i dotyk, całość zamknięta w świecie technologii. Poprzez testowanie różnych sytuacji w świecie wirtualnym z wykorzystaniem 4 HELP VR i profesjonalnych gogli VR VIVE Focus 3, uczestnik szkolenia zyskuje przewagę w momencie realnych zdarzeń. Wirtualna rzeczywistość pozwala na odzwierciedlenie warunków panujących na miejscu zdarzenia i to bez żadnych negatywnych skutków ubocznych pomyłek. Ćwiczysz, utrwalasz i nabywasz nowych umiejętności, a tym samym wzmacniasz pewność siebie i zmniejszasz stres.

- mówi Grzegorz Kobuszewski z 4 HELP VR

Pierwsza pomoc i BHP. Szkolenia 4 Help VR w Wirtualnej Rzeczywistości

Programy szkoleniowe 4 Help VR wykorzystują innowacyjne rozwiązania technologiczne wraz autorskim oprogramowaniem uruchamianym na sprzęcie HTC VIVE o wysokich parametrach technicznych. Odtwarzane są za jego pomocą sytuacje zagrożenia życia w wirtualnej rzeczywistości, w fikcyjnej lokalizacji. Szkolenie może odbywać się np. na cyfrowej ulicy, na której leży poszkodowany oczekujący na pomoc.

Jak wyglądają programy szkoleniowe organizowane przez 4 Help VR? W wirtualnym świecie uczestnika prowadzi trener, który krok po kroku wskazuje, co należy robić. Instrukcje przekazywane są za pomocą gestów i napisów. Wykorzystywane są też sygnały dźwiękowe. Głos asystenta tłumaczy, co i kiedy należy zrobić. Program szkoleniowy 4 Help VR obejmuje zagadnienia z zakresu:

Bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia

Wezwania pomocy

Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej

Zastosowania Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego w RKO

Pozycji bocznej i monitorowania czynności życiowych

Postępowania z poszkodowaniem urazowym

VR to nie tylko rozrywka. Z badań przeprowadzonych przez lifeliqe wynika, że Wirtualna Rzeczywistość sprawdza się w edukacji. Dzięki nauce z wykorzystaniem VR, 86% studentów poprawiło wyniki testów, 97% wykazało większe zainteresowanie wykładami, 98% uczestników lepiej zrozumiało trudne tematy, a 97% cieszyło się z nadchodzących zajęć. Organizatorzy szkoleń podkreślają, że program gwarantuje 5 razy szybszy proces zapamiętywania kroków niezbędnych do ratowania życia i przyswajania wiedzy.

Źródło: informacje prasowe