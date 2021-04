Pięciosekundówki, SMS-y pisane bez spacji. Rynek mobile zmienił się nie do poznania

Masz tylko 5 sekund, jak je wykorzystasz?

Za moich studenckich czasów sposoby korzystania z komórek były zupełnie inne niż dziś. Starsi Czytelnicy na pewno pamiętają, że posiadanie w kieszeni telefonu i możliwość pozostania w kontakcie ze znajomymi sporo kosztowała. I nie miało znaczenia, czy korzystaliśmy z abonamentów czy prepaidów – wszystko miało swoją cenę. Między innymi dlatego tak dużą popularnością cieszyły się darmowe 5-sekundówki. Zamysł był prosty – przez pierwsze sekundy od nawiązania połączenia, operator nie pobierał opłat. Innymi słowy – pierwsze 5 sekund rozmowy nie kosztowało nic. „Za darmo to i ocet słodki”, więc korzystaliśmy z tego regularnie. Znałem ludzi, którzy potrafili w ten sposób prowadzić kilkuminutowe rozmowy telefoniczne, ale jednak większość starała się zawrzeć w tych kilku sekundach jak najwięcej informacji. O ile jednak dla wykonującego połączenie, to było fajna rzecz – dla odbierającego już niekoniecznie. Jeśli kiedykolwiek korzystaliście z tej „funkcji”, to na pewno pamiętacie, że naprawdę ciężko powiedzieć coś mądrego i ważnego w tak krótkim czasie. Na szczęście moi znajomi ograniczali się raczej do „Paweł zejdź na dół”, „za 5 minut tu i tu” albo „widzimy się dziś o 20”.

ApamietacieJAKkiedysPISALOsieSMSy?

Limit znaków w SMS-ach był zmorą, a ten sposób komunikacji długo cieszył się w Polsce ogromną popularnością. A przypomniałem sobie o nim widząc tego zabawnego mema, którego można śmiało podpisać „pozdro dla kumatych”. Pomijając już, że szybkiego pisania na klawiaturze numerycznej można się było sprawnie nauczyć, to zapewne część z Was pamięta, że ludzie uwielbiali pomijać spacje i znaki interpunkcyjne. Przecież można sobie poradzić bez nich, wystarczy tylko co słowo zmieniać wielkość liter. Dziś ciężko taką wiadomość rozczytać, mózg jednak szybko się do nich przyzwyczajał i był czas kiedy SMS napisany w normalny sposób wydawał mi się dziwny. A skoro udało się w ten sposób zawrzeć więcej informacji w cenie jednego SMS-a, to kompletnie się nie dziwię, że ludzie tak chętnie z tej metody korzystali.

Dużą zmianą było wprowadzenie przez operatorów darmowych numerów. Jednego lub dwóch. Najpierw oczywiście popularnością cieszyły się mniejsze opłaty przy rozmowach z jednym wybranym numerem (choć nawet z 5 groszy za minutę potrafiłem nabić duży rachunek), później w pełni darmowe rozmowy z wybranym numerem (choć niektórzy operatorzy wprowadzali limity godzin, na przykład 20). Idealne rozwiązanie dla młodych par, szczególnie jeśli ktoś mieszkał w innym mieście i potrzebował regularnych rozmów. Choć mi akurat dwukrotnie Orange wywinął niezły numer i jakimś magicznym sposobem wyłączył tę usługę – skończyło się to jakimś kosmicznie wysokim rachunkiem i pomógł dopiero kontakt z operatorem. „Nie wiemy jak to się stało, ale darmowy numer zniknął z systemu. Już to naprawiliśmy, wyślemy fakturę korygującą”.

Wszystko, o czym napisałem wyżej było moją codziennością jeszcze 15-20 lat temu. To oczywiście szmat czasu, ale również od kilku lat rynek telekomów wygląda w naszym kraju zupełnie inaczej. Mamy duże paczki danych, które przy posiadaniu sieci WiFi w domu czy w pracy naprawdę trudno wykorzystać. Do tego dochodzą wszelkiej maści komunikatory internetowe, które praktycznie wyparły SMS-y. Ale nawet jeśli ktoś wciąż korzysta z tego sposobu kontaktu, ma je pewnie za darmo. Podobnie jak rozmowy, wcześniej w ramach jednego operatora, dziś już do wszystkich. Poza miesięczną opłatą (abonament lub karta) nie płacimy więc za pojedyncze rozmowy i chyba już nikt nie pilnuje czasu spędzonego przy telefonie. Coś, co jeszcze 15 lat temu było marzeniem, dziś jest naszą codziennością. O tym, że telefony nie mają klawiatur i oferują w pełni funkcjonalny dostęp do internetu, słuchamy na nich muzyki, oglądamy filmy, korzystamy z map i GPS czy robimy świetnej jakości zdjęcia nawet nie wspominam – przepaść względem komórek z lat 2000-2005 jest wręcz kosmiczna.