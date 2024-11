Klienci Pekao w pułapce. Wszystko zaczyna się od SMS-a

Przykra prawda jest taka, że w sieci z miesiąca na miesiąć pojawia się coraz więcej prób wyłudzeń i oszustw. Ulubioną metodą cyberprzestępców niezmiennie pozostaje phishing. Najczęściej podszywają się oni pod znane marki, w tym banki, instytucje finansowe, rządowe, czy popularne prywatne przedsiębiorstwa. Pojawia się tutaj wiele technik manipulacyjnych, jak chociażby tworzenie bliźniaczych stron internetowych, do złudzenia przypominających oryginalne. Czasem, jak w tym przypadku, oszuści rozsyłają wiadomości SMS.

Klienci banku Pekao zagrożeni

Klienci Banku Pekao powinni zachować szczególną ostrożność. CSIRT KNF, Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego, ostrzega przed trwającą kampanią phishingową, której celem jest wyłudzanie danych od klientów banku. Oszuści rozsyłają wiadomości SMS, podszywając się pod Bank Pekao i sugerując problemy z popularną aplikacją mobilną PeoPay. W wiadomości informują o rzekomych problemach technicznych i potrzebie weryfikacji konta. Tego typu próby oszustwa mają na celu przejęcie danych logowania do bankowości elektronicznej, co może prowadzić do kradzieży środków finansowych.

W ramach tej kampanii phishingowej klienci otrzymują wiadomość SMS, która na pierwszy rzut oka wygląda jak komunikat z Banku Pekao. W treści wiadomości znajduje się informacja o problemach z aplikacją PeoPay i prośba o dokonanie pilnej weryfikacji konta. Do wiadomości dołączony jest link, który ma prowadzić do strony banku, ale w rzeczywistości kieruje do fałszywej strony internetowej, na której oszuści próbują wyłudzić dane logowania. Strona wygląda bardzo podobnie do oryginalnej strony Banku Pekao, co dodatkowo wprowadza klientów w błąd i zwiększa ryzyko oszustwa.

Warto pamiętać, że Bank Pekao nigdy nie prosi o podawanie danych logowania w wiadomościach SMS ani przez e-mail. W przypadku otrzymania podejrzanej wiadomości najlepiej skontaktować się bezpośrednio z bankiem, aby zweryfikować, czy faktycznie wystąpiły jakiekolwiek problemy z kontem. Klienci powinni być również świadomi, że aktualizacje aplikacji PeoPay i inne komunikaty są zawsze dostępne bezpośrednio w aplikacji lub na stronie internetowej banku.

Grafika: depositphotos