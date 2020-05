Pasjans z nami zostaje!

Klasyczny Solitaire był dodawany do wszystkich kolejnych wersji systemu Windows aż do 2012 r., kiedy to pojawiła się plotka, iż ma go zabraknąć w nadchodzącym wtedy Windows 8. Microsoft faktycznie usunął grę z systemu, jednak nie porzucił jej całkowicie. Zamiast niej został stworzony program Microsoft Solitaire Collection, zbierający w sobie kilka klasycznych gier, jak Klondike, Freecell czy Pyramid. Niestety, nie obeszło się bez zgrzytu, ponieważ jest on dystrybuowany w formacie adware. W wersji darmowej zawiera on reklamy, które pojawiają się pomiędzy rundami gry, co swego czasu wzbudziło niemałe kontrowersje. Co więcej, Solitaire Collection zostało usunięte z Windows 8 tylko po to, by powrócić w Windows 10 jako oprogramowanie preinstalowane w systemie.

Jeżeli wierzyć telemetrii Microsoftu, pasjans po dziś dzień jest bardzo popularną grą, przy której co miesiąc relaksuje się ponad 30 mln osób. Duże zainteresowanie grą pozwala przewidywać, że w najbliższym czasie raczej się z nią nie pożegnamy. Ba – w międzyczasie program trafił także na Androida i iOS, a rok temu został wprowadzony do World Video Game Hall of Fame obok takich sław jak Doom, Tetris czy Halo: Combat Evolved. Dlatego też, jeżeli będziecie dziś musieli załatwić coś w ZUSie – nie zapomnijcie złożyć urodzinowych życzeń.

Źródło: The Verge