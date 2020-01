Przeglądając ten serwis internetowy Park of Poland można odnieść wrażenie, że wybór był dobry. Strona jest ładnie wykonana, przyjaźnie dla oka i co najważniejsze funkcjonalnie. Oprócz oczywistych elementów dokładnie opisujących dostępne atrakcje w tym parku wodnym, kluczową kwestią jest system rezerwacji i zakupu biletów. To również dobrze zostało zaprojektowane w moim odczuciu.

Łukasz Kowalski, Co-founder Flying Bisons:

Uruchomienie strony internetowej i e-commerce to zasadniczy, ale nie ostatni etap współpracy. Obecnie zespół skupia się na optymalizacji konwersji i doświadczenia użytkowników nowego serwisu, a w niedługim czasie ruszą prace nad aplikacją mobilną, która jest jedynym brakującym kanałem cyfrowym Park of Poland.

Podczas rezerwacji biletów, system odpytuje po kolei o czas pobytu – czy jeden dzień, czy dłużej, datę przyjazdu i liczbę osób, z którymi będziemy chcieli spędzić ten czas w parku wodnym. W następnym kroku określamy dla kogo każdy bilet będzie przeznaczony. Wyszczególnione są tu osoby dorosłe (18-65 lat), niemowlęta do 3 lat, dzieci do 120 cm oraz do 16 lat, nastolatki (16-18 lat), seniorzy powyżej 65 lat oraz kobiety ciężarne i osoby niepełnosprawne. A więc dość szeroki zakres cen.