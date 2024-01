Rewolucja w fotowoltaice? Panele biosolarne to przyszłość

Wygląda na to, że standardowe panele słoneczne mogą odejść do lamusa. Panele biosolarne to rewolucja w fotowoltaice.

Poznajcie rozwiązanie firmy Vegetek

Vegetek, francuska firma zajmująca się rozwiązaniami w zakresie ekologii miejskiej, opracowała nowe rozwiązanie, które może zrewolucjonizować fotowoltaikę. Chodzi o panele biosolarne, które są kompatybilne zarówno z istniejącymi, jak i nowymi „zielonymi dachami”, a przede wszystkim zwiększają efektywność cieplną budynków zgodnie z francuskimi standardami. No właśnie, bo we Francji są przepisy dotyczące klimatu z 2021 roku, które wymagają tego, że 30 procent każdego dachu musi być pokryte roślinnością lub panelami słonecznymi.

Źródło: Depositphotos

Vegetek ma swoją siedzibę w Cenon, miejscowości niedaleko Bordeaux we Francji. Jest częścią firmy Demonchy, czyli francuskiego dostawcy surowców do tworzyw termoplastycznych, żywności, środków higieny osobistej, powłok, uszczelniaczy i klejów. Jeśli chodzi o panele biosolarne, to rozwiązanie to jest skierowane przede wszystkim do deweloperów i właścicieli budynków łączy zielony dach z panelami fotowoltaicznymi — jak wynika z danych Adivet, efektywność paneli zwiększa o 12 procent. Aurélien Cassagnet, dyrektor ds. operacji na rynku nieruchomości w Vegetek, w rozmowie z francuskim pv magazine, powiedział:

To odświeżający "efekt zielonych dywanów", który umożliwia poprawę wydajności paneli w okresie letnim, bez ryzyka dla gatunków sadzonych pod panelami. Wręcz przeciwnie, instalacja fotowoltaiczna tworzy różne zakamarki, sprzyjające wzrostowi różnorodności biologicznej.

Źródło: Vegetek

Czy rozwiązanie Vegetek będzie łatwe do zastosowania i wprowadzenia?

Pomysł Vegetek, mówiąc prosto, polega na tym, że panele słoneczne będą montowane na roślinności. Zgodnie z doniesieniami, rozwiązanie zaproponowane przez francuską firmę można dostosować do wszystkich typów paneli słonecznych, a absolutnie jedynym ograniczeniem ma być zdolność dachu do utrzymania ciężaru instalacji. Wydaje się więc, że panele biosolarne to rewolucja fotowoltaiki do tej pory. Co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło, grafika wyróżniająca: Vegetek, pv magazine France