Pełnoklatkowa 35mm matryca 24.2Mpix w połączeniu z technologią Dual Native ISO ma pozwolić aparatowi nagrywać w maksymalnym ISO na poziomie 51200 przy zachowaniu odpowiednich detali i braku szumów.

Jestem bardzo ciekawy jak faktycznie nowy Lumix S5 poradzi sobie z temperaturą – podobno obudowa i zastosowany system odprowadzania ciepła pozwala aparatowi bez problemu pracować (zdjęcia i wideo) w temperaturze sięgającej 40 stopni Celcjusza.

Panasonic obiecuje najszybszy autofocus jaki dotąd pojawił się w aparatach z serii Lumix przy jednoczesnym zastosowaniu AI do wyłapywania przez aparat obiektów, takich jak ludzkie ciała, twarze, oczy, głowy i zwierzęta. Jeszcze w tym roku ma pojawić się aktualizacja firmware do Lumix S5, która pozwoli nagrywać materiały w rozdzielczości powyżej 4K, wprowadzi również obsługę plików RAW wideo (po podłączeniu przez HDMI zewnętrznego rejestratora Atomos Ninja V – ma to dać materiały w rozdzielczości 5,9K w 30 fps’ach). Jesienią ma natomiast pojawić się oprogramowanie Lumix Webcam Software, które pozwoli w prostszy sposób prowadzić transmisje na żywo z wykorzystaniem aparatów firmy.

Nowa bateria o zwiększonej efektywności i pojemności 2,200mAh, pozwala na wykonanie 470 zdjęć, podczas używania LVF, lub 1500, w trybie oszczędzania baterii. Dodatkowo, aparat posiada port USB oraz kartę SD (UHS-IIx1 i UHS-I x1), wspiera Bluetooth 4.2 oraz Wifi 5GHz/2.4GHz. Aparat posiada 3-calowy, dotykowy wyświetlacz LCD 3:2, 1840K. Kompozycję podczas nagrywania w różnych popularnych proporcjach, takich jak 16:9, 4:3, 1:1, 4:5, 5:4 i 9:16, można sprawdzać za pomocą opcji

Frame Marker – całkiem przydatne rozwiaznie.

Wraz z premierą Lumix S5, Panasonic powiększa linię pełnoklatkowych obiektywów, dodając do obecnego już od ubiegłego roku szkła 20-60mm (ma być to obiektyw „kitowy” do S5) obiektyw tele 70-300mm f/4.5-5.6. Do tego dojdą też jasne (f/1.8) stałoogniskowe szkła 24mm, 35mm, 50mm i 85mm. Panasonic nie był specjalnie skory do podzielenia się dokładną specyfikacją i możliwościami aparatu Lumix S5. Tak się jednak złożyło, że sporo informacji wyciekło do sieci jeszcze przed oficjalną zapowiedzią aparatu, więc z dokładną „specką” możecie się zapoznać klikając w ten link. Rozpisane są tam wszystkie najważniejsze informacje dotyczące aparatu, formaty rejestrowanych zdjęć i wideo, tryby, ustawienia ostrości itp. Kiedy piszę ten tekst, firma nie ujawniła jeszcze cen. Przed oficjalną zapowiedzią mówiło się jednak o 1998 dolarach za samo body i 2298 dolarach za zestaw z kitowym obiektywem. Polskie ceny będą zapewne wyższe, ale przy prostym przeliczeniu daje to przy aktualnym kursie tej waluty około 7400 złotych – co jak na bezlusterkowca z pełną klatką i takimi możliwościami brzmi naprawdę nieźle. Dla przypomnienia, S1 wyceniono na starcie na 2499 dolarów.