W Orange sprawdzimy ofertę na internet mobilny i ich pakiety internetowe.

Abonament czy oferta na kartę?

Rozpatrując kwestie z tytułu, gdzie dostaniecie jak największe paczki danych za najmniej, bez wątpienia będzie to oferta na kartę, zresztą u każdego operatora. Inną sprawą jest, czy przy niskich kosztach dostaniemy wystarczającą dla naszych potrzeb liczbę GB. No, ale sprawdźmy jak to dokładnie wygląda, każdy będzie mógł ocenić, czy dostępne pakiety internetowe w ofercie Orange, spełniają ich miesięczne zapotrzebowanie.

Tanie pakiety internetowe w Orange

Bonus internetowy 2,5 GB 5 GB 15 GB 25 GB 50 GB 100 GB Kwota doładowania 5zł 10zł 30zł 50zł 100zł 200zł Ważność bonusu 2 dni 5 dni 30 dni 3 miesiące 5 miesięcy 5 miesięcy Miesięcznie GB 15 GB 8,3 GB 10 GB 20 GB Miesięcznie cena 30zł 17zł 20zł 40zł

Zerknijmy najpierw na bonusy z pakietami danych za doładowanie konta w ofercie na kartę, gdzie mamy najtańsze pozycje w ofercie Orange. Rzecz jasna najtańsze są te, z najkrótszym terminem ważności, można z nich korzystać, jak zwykle rozmawiamy czy wysyłamy wiadomości, a tylko czasem potrzebujemy skorzystać z internetu. Bonusy, które obowiązują najdłużej są najdroższe, ale w pewnych warunkach będą korzystniejsze niż comiesięczne doładowywanie. Wyżej wyliczyłem miesięczny koszt i liczbę GB przy bonusach ważnych powyżej 1 miesiąca i wychodzi na to, że najkorzystniej jest doładowywać konto kwotą 50 zł, dostajemy miesięcznie tylko 5 GB mniej, ale za 10 zł mniej, a możemy też zapomnieć o doładowywaniu konta przez 5 miesięcy.

A jak któregoś miesiąca zabraknie nam tych 5 GB, zawsze możemy aktywować jednorazowy pakiet za 10 zł (50 zł mamy w kieszeni).

Na uwagę zasługuje tu jeszcze jeden pakiet internetowy – bez limitu na 365 dni, w którym już w ogóle możemy zapomnieć o doładowywaniu konta przez okrągły rok, kartę SIM włożyć do routera WiFi czy do tabletu i korzystać z dostępu do sieci z limitem 85 GB w miesiącu. Koszt tego pakietu to 360 zł, w jego ramach dostajemy od razu 1 TB (1024 GB) transferu danych, więc miesięczny koszt wynosi 30 zł, a transfer danych 85 GB w miesiącu. Więc to dużo lepsza opcja niż comiesięczne doładowywanie kwotą 30 zł z transferem danych 15 GB, no ale trzeba od razu na start zapłacić za to niemałą kwotę.

W którym pakiecie internetowym Orange dostaniemy najwięcej GB?

Jednak jeśli z internetu mobilnego korzystacie bardziej intensywnie 80 GB może być za mało, więc będzie trzeba zainteresować się pakietami internetowymi w ofercie na abonament, gdzie dostaniecie największe paczki danych do wykorzystania w miesiącu.

Największa paczka danych dostępna jest w abonamencie w pakiecie internetowym – internet domowy 4G. Za 59,99 zł miesięcznie do dyspozycji mamy 250 GB transferu danych, w tym 100 GB poza strefą domową (można wykorzystać w routerze mobilnym przy jakichś wyjazdach). To dwa razy drożej niż miesięczny koszt pakietu internetowy w ofercie na kartę za 360 zł rocznie, ale też trzy razy większa paczka danych do wykorzystania w miesiącu. Do tego dochodzi tu nielimitowany transfer nocy, dzięki któremu pomiędzy północą a 8 rano można zapuścić na przykłd pobieranie czy aktualizowanie gier na Steamie.

Co z pozostałymi dwoma pakietami internetowymi? Jeśli mało w miesiącu korzystacie z dostępu do sieci – do 10 GB miesięcznie, pakiet za 9,99 zł będzie korzystniejszy niż w ofercie na kartę, gdzie za 10 zł dostaniemy 5 GB ważne 10 dni, a w przypadku bonusu za doładowanie kwotą 50 zł ważnego 3 miesiące, miesięczny koszt wynosi 17 zł, za które możemy korzystać z 8,3 GB w miesiącu.

Ostatni, środkowy pakiet internetowy za 39,99 zł, w którym mamy 50 GB transferu danych jest mniej korzystny niż wspomniany już pakiet w ofercie na kartę za 360 zł rocznie, gdzie mamy do dyspozycji 85 GB danych w miesiącu za 30 zł miesięcznie.