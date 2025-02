Oto nowy aparat Lumix. Ten sprzęt zachwyci nie tylko profesjonalistów - co oferuje?

Panasonic prezentuje najnowszy model swojego aparatu z serii LUMIX: S1RII. To pełnoklatkowy aparat bezlusterkowy zaprojektowany z myślą o profesjonalnych fotografach i filmowcach. Producent obiecuje, że pachnąca jeszcze nowością matryca BSI CMOS o rozdzielczości 44,3 MP oraz zaawansowany procesor z technologią L2 zapewnią niezrównaną jakość obrazu i wyjątkowe odwzorowanie barw.

LUMIX S1RII: wszystko co musisz wiedzieć o najnowszym aparacie Panasonic

Aparat ma cieszyć już od wejścia - i spora w tym zasługa jego designu. Tym razem panasonic postawił na kompaktowy korpus z obrotowym i uchylanym ekranem, dzięki któremu praca z LUMIX S1RII ma być wygodna i bezkompromisowa w każdych warunkach. Ponadto producent zadbał także o dedykowany grip z akumulatorem DMW-BG2, który zapewni jeszcze dłuższy czas pracy bez konieczności sięgania po ładowarkę i przerw na wymianę baterii, a jednocześnie da nam możliwość jeszcze wygodniejszej pracy gdy fotografujemy w pionie. LUMIX S1RII ma zaoferować fotografom i filmowcom zupełnie nowe możliwości. Wszystko to dzięki połączeniu całego szeregu innowacyjnych rozwiązań technologicznych:

Matrycy BSI CMOS 44,3 MP - to właśnie ona ma być odpowiedzialna za niesamowitą jakość obrazu, doskonałą dynamikę tonalną i wydobycie z obrazka najdrobniejszych szczegółów;

Trybowi Handheld High-Resolution (177 MP), który to pozwoli na fotografowanie w ultrawysokiej rozdzielczości bez konieczności używania statywu;

Nagrywaniu wideo w rozdzielczości 8K. Aparat pozwoli na rejestrowanie materiałów filmowych w 8K z 14-stopniową rozpiętością tonalną, co przełożyć ma się na uzyskanie kinowej jakości obrazu.

Wsparcie dla formatu Apple ProRes RAW HQ / ProRes RAW, który umożliwia nagrywanie w rozdzielczości 5.8K bezpośrednio na kartę CFexpress typu B. Pozwoli to wyeliminować konieczność korzystania z dodatkowych rejestratorów.

Aparat wyróżniać będzie nowoczesny fazowy hybrydowy autofokus. Ten stale wspierany będzie przez sztuczną inteligencję, która ma zadbać o błyskawiczne i precyzyjne śledzenie ruchomych obiektów. Tryb zdjęć seryjnych 40 kl./s umożliwi zaś na perfekcyjne uchwycenie nawet najbardziej dynamicznych scen. Tryb pre-burst zadba zaś o rozpoczęcie rejestrowania obrazu przed pełnym naciśnięciem spustu migawki, dzięki czemu nie umknie nam żadne ujęcie. Technologia Dual I.S. będzie wspierać stabilizację obrazu na poziomie 8.0 stopni, a poza tym aparat zadba także o korekcję wszelkich zniekształceń wideo. To właśnie dzięki niemu wszelkiej maści nagrania "z ręki" będa prezentować się tak dobrze nawet bez sięgania po jakiekolwiek dodatkowe akcesoria.

Ponadto aparat zaoferuje cały zestaw nowoczesnych funkcji opracowanych z myślą o szeroko pojętych twórcach. Panasonic obiecuje:

Dzięki współpracy z profesjonalnym oprogramowaniem, LUMIX S1RII pozwala na stworzenie płnnego workflow. Nareszcie będziemy mogli też wygodnie wykorzystać smartfon w formie zewnętrznego ekranu podglądowego. A poza tym nowy aparat oferuje także:

Pełną kompatybilność z Capture One – po raz pierwszy w historii aparatów LUMIX, aparat firmy będzie obsługiwać tethering za pomocą jednego z najczęściej wykorzystywanych narzędzi w klimacie;

Integrację z Frame.io – ułatwia współpracę i edycję w chmurze, co usprawnia postprodukcję;

Wsparcie dla aplikacji LUMIX Lab, dzięki czemu będziemy mogli instalować LUTy bezpośrednio w aparacie, co ma znacząco wpłynąć na oszczędność czasu w postprodukcji;

Wsparcie dla aplikacji LUMIX Flow.

Panasonic LUMIX S1RII to aparat nowej generacji, który spełni oczekiwania najbardziej wymagających fotografów i filmowców. Doskonała jakość obrazu, rozbudowane funkcje filmowe, zaawansowana stabilizacja i intuicyjna obsługa sprawiają, że jest to idealne narzędzie dla profesjonalistów poszukujących niezawodnego sprzętu do realizacji swoich kreatywnych wizji. Zapowiada się znakomicie, niestety: producent nie podał jeszcze jednej z najważniejszych informacji dotyczącej urządzenia. Nie znamy jego ceny