Telefon pułapka. Odebrała od "policjanta" i straciła 25 tysięcy

Oszuści działający metodą „na wnuczka” oraz „na policjanta” nie przestają nękać mieszkańców powiatu krakowskiego. Tym razem ich ofiarą padła 75-letnia mieszkanka gminy Zabierzów, która straciła oszczędności życia w wysokości 25 tysięcy złotych. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, że takie oszustwa mają na celu manipulowanie starszymi osobami, wywierając na nich presję i zmuszając do podejmowania decyzji w pośpiechu.

Chciała chronić swoje pieniądze. Wyrzuciła je do śmietnika

Do zdarzenia doszło 19 września, w godzinach popołudniowych. Na numer stacjonarny seniorki zadzwonił mężczyzna, podający się za funkcjonariusza policji. Oszust poinformował kobietę, że jej konto bankowe jest zagrożone przejęciem przez cyberprzestępców, co może prowadzić do utraty wszystkich oszczędności. Manipulując strachem o pieniądze, przekonał ją, że najlepszym rozwiązaniem będzie wypłacenie środków z konta, aby "chronić" je przed zagrożeniem.

75-latka, zaniepokojona informacją, udała się do banku, gdzie wypłaciła swoje oszczędności – 25 tysięcy złotych. Zgodnie z dalszymi instrukcjami oszusta, kobieta zapakowała pieniądze w białą kopertę i wrzuciła ją do śmietnika, wskazanego przez telefonicznego „policjanta”. Po wykonaniu polecenia wróciła do domu, jednak kontakt z oszustem natychmiast się urwał. Dopiero wtedy zorientowała się, że padła ofiarą przestępstwa. Niestety, pieniądze zostały już zabrane przez oszustów, zanim mogła zareagować.

Policja ponownie apeluje do mieszkańców, aby nie ufali osobom podającym się przez telefon za funkcjonariuszy czy inne osoby publiczne. Przestępcy często działając, narzucają presję czasu, manipulując swoimi ofiarami w taki sposób, by nie mogły spokojnie przemyśleć sytuacji. Kluczowe jest, aby w takich przypadkach nie podejmować pochopnych decyzji i skontaktować się bezpośrednio z prawdziwymi służbami lub bliskimi osobami.

Małopolska policja przypomina, że prawdziwi policjanci nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy ani nie zlecają wykonywania operacji finansowych, takich jak wypłaty czy wpłaty na wskazane konta. Policja nie żąda także pozostawienia pieniędzy w koszach na śmieci, pod wycieraczkami czy w innych nietypowych miejscach.

