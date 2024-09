Pieniądze Polaków będą bezpieczniejsze. Ci oszuści już nie zadzwonią

Dzwoni telefon, a po drugiej stronie osoba ze wschodnim akcentem przedstawia ofertę lukratywnej inwestycji w kryptowaluty? To popularny schemat oszustwa, na który niektórzy niestety dali się złapać. Dzięki wzorowej współpracy służb z Polski i Ukrainy jest szansa, że telefony te przejdą do historii.

Takie informacje od polskiej policji lubimy najbardziej. Udane polowanie na groźnych przestępców może tylko cieszyć. Zwłaszcza wtedy, gdy zagrożeni jesteśmy my wszyscy. Choć w teorii to oczywiste, w praktyce niektórzy nie zachowują wymaganej czujności, co stwarza okazje dla oszustów. To właśnie dzięki nieświadomości, łatwowierności, a przede wszystkim chęci łatwego i szybkiego zysku grupa oszustów okradła wielu polskich obywateli. Na szczęście przestępcze sukcesy akurat tej konkretnej grupy właśnie się skończyły. Jak do tego doszło?

Call center oszustów zlikwidowane. Wielki sukces służb z Polski i Ukrainy

W poszukiwania przestępców po polskiej stronie zaangażowana była Prokuratura Regionalna w Rzeszowie oraz rzeszowskie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Ukraińcy z kolei zaangażowali Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy (ESBU). W wyniku współpracy tych jednostek doszło do szeregu przeszukań na terenie Kijowa, Charkowa oraz Odessy. To właśnie pod Charkowem udało się namierzyć siedzibę oszukańczego call center, w którym zatrzymano 21 osób. Zabezpieczono również służące do przestępczej działalności serwery, telefony, komputery i dokumentację.

Łatwy i szybki zysk z kryptowalut? Uważaj, to oszustwo!

Choć rozbita grupa przestępcza więcej nie będzie niepokoić Polaków, z całą pewnością nie jest jedyna. Z tego powodu należy wciąż mieć się na baczności i uważać na to, z kim rozmawiamy o naszych pieniądzach i jakie decyzje w ich sprawie podejmujemy. Dzwoni nieznajomy proponujący szybki i łatwy zysk w internecie? To z całą pewnością oszustwo, dlatego należy jak najszybciej przerwać połączenie.

Polskim i ukraińskim służbom należą się serdeczne gratulacje za udaną akcję. Oby takich więcej!