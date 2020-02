Najlepsze oscarowe filmy dostępne na VOD. Te produkcje trzeba zobaczyć!

Kolejne rozdanie Oscarów za nami! Filmu, który w tym roku zdobył statuetkę, niestety nie możemy w tym momencie zobaczyć na żadnym z dostępnych w Polsce VOD. Jednak ponad 90 lat historii wręczania nagród za najlepszą produkcję pozwala nam zobaczyć całą masę dzieł, które były doceniane w poprzednich latach i wciąż nie straciły na zawartości. W tym zestawieniu zebrałam kilka z nich, które możemy w Polsce swobodnie obejrzeć.

Birdman

Dostępny na: Netflix

Liczba Oscarów: 4

Tragikomedia opowiadająca o aktorze, który swego czas zyskał sławę, odgrywając rolę komiksowego superbohatera. Teraz próbuje wystawić sztukę własnej adaptacji na Broadwayu – z sobą samym w roli głównej. Przeszkody mnożą się bardzo szybko. Wśród nich pojawia się jego własne ego, bliscy oraz topniejąca kariera. Według wielu krytyków Birdman to realizatorski majstersztyk.

Chicago

Dostępny na: Netflix, HBO GO

Liczba Oscarów: 6

Musical, który z pozoru miał opowiadać o drodze pewnej piosenkarki ku marzeniom. W chwili, gdy artystka ląduje w więzieniu, wszystko się jednak zmienia. Za kratami na nowo rozwija się jej kariera, prowadzona z pomocą sprytnego adwokata. Opowieść o tym, jak cały świat pokochał morderczynię. Jakiś musical w życiu trzeba obejrzeć. Może właśnie ten?

Green Book

Dostępny na: HBO GO

Liczba Oscarów: 3

Historia cwaniaczka z Bronxu, który zatrudnia się w roli szofera ekstrawaganckiego muzyka. Razem wyruszają w wielotygodniowe tournée na południe Stanów Zjednoczonych. Pozornie całkowicie różni mężczyźni z czasem przekonują się, że sporo ich łączy. Wspólna i emocjonująca podróż jest świetnym fundamentem do powstania niezwykłej i silnej przyjaźni. Jak to w filmie drogi bywa, podróż staje się symbolem, za którym podążają nasze rozmyślania.

Forrest Gump

Dostępny na: Amazon Prime Video

Liczba Oscarów: 6

Absolutny klasyk klasyków. Historia nie do końca rozgarniętego mężczyzny o wielkim sercu i talencie do znajdowania się w środku najważniejszych wydarzeń w historii USA. Dla Foresta najważniejsza jest jednak miłość. Poruszająca historia prostego człowieka skradła serca milionów ludzi na całym świecie.

Infiltracja

Dostępny na: Netflix

Liczba Oscarów: 4

Młody tajniak otrzymuje od przełożonego rozkaz przeniknięcia do struktur mafijnych. Szybko udaje mu się zdobyć zaufanie mafijnego bossa, co pozwala mu awansować w policji. W pewnym momencie zarówno przestępcy jak i policjanci odkrywają we własnych szeregach wtyczki. Wtedy też rozpoczyna się emocjonujący wyścig o jak najszybsze wykrycie, aby uratować własną skórę. Aktorsko jest się czym zachwycić.

Oto jest głowa zdrajcy

Dostępny na: Netflix

Liczba Oscarów: 6

Najstarszy zdobywca Oscara, którego można obecnie obejrzeć w serwisach VOD. Film opowiada o ostatnich latach życia wielkiego angielskiego humanisty, sir Thomasa More’a, i jego konflikcie z królem Henrykiem VIII. To ciekawe spojrzenie na film w całkiem inny sposób niż jest to praktykowane obecnie.

Piękny umysł

Dostępny na: HBO GO

Liczba Oscarów: 4

Prawdziwa historia Johna Forbesa Nasha Jr. To paranoiczny schizofrenik i genialny matematyka, którego stworzone w latach 50-tych formuły stały się podstawami Teorii Gier stosowanej w ekonomii, za co otrzymał Nagrodę Nobla. Film opowiada o związku Johna z żoną i historii życia od sukcesu poprzez chorobę umysłową wykrytą w wieku 30 lat, aż po powrót do zdrowia. Niezwykła historia niezwykłego człowieka.

To nie jest kraj dla starych ludzi

Dostępny na: HBO GO, Amazon Prime Video

Liczba Oscarów: 4

Thriller braci Coen, który z czasem zamienia się w niezwykły dramat egzystencjalny. Myśliwy na granicy z Meksykiem przypadkiem natrafia na paczki heroiny, 2 000 000 dolarów i kilka ciał. Niewiele myśląc zabiera pieniądze, co oczywiście sprowadza na niego nie lada kłopoty, na czele których stoi płatny morderca. Zaściankowa, brudna i boleśnie brudna Ameryka zachwyciła fanów na całym świecie.

Władca Pierścieni: Powrót króla

Dostępny na: Netflix

Liczba Oscarów: 10

Zwieńczenie filmowej trylogii na podstawie powieści Tolkiena. Zjednoczone siły Śródziemia szykują się do wielkiej bitwy, która ma odwrócić uwagę Saurona od hobbitów zbliżających się do Góry Przeznaczenia. Niezwykłe zakończenie historii, które nie może umknąć żadnemu fanowi fantastyki.