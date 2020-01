Przy okazji tej nowości, Orange podzielił się statystykami korzystania z sieci przez ich klientów w warszawskim metrze. Okazuje się, że największy ruch w sieci Orange jest na stacji Politechnika, na dalszych miejscach są stacje Centrum, Pole Mokotowskie i Dworzec Gdańsk. Z kolei, jeśli chodzi o rozkład godzinowy, to największy ruch przypada pomiędzy godziną 8 i 9 oraz 16 i 17, czyli czas podróży do i z pracy czy ze szkoły.

Z ciekawości zadzwoniłem jeszcze do Orange podpytać, czy udostępnią dane odnoszące się do liczb, na przykład ile tych danych jest pobieranych i w jakich godzinach na poszczególnych stacjach. Niestety nie mogli podać mi tych danych (RODO itd.), dowiedziałem się tylko, że po tej modernizacji nadajników, ruch zwiększył się o 40%, z uwagi na to, że transfer przyspieszył, pasażerowie zaczęli ściągać więcej danych.

Ponadto, wymienione wyżej 4 stacje metra odpowiadają za 1/3 ruchu na całej linii metra – stacja Politechnika – 10%, stacja Centrum – 8%, a Pole Mokotowskie i Dworzec Gdański po 7%.

