Najlepszy film 2023 roku wraca do kin. To trzeba zobaczyć

Najbardziej doceniany film 2023 roku wraca na ekrany kin IMAX. To znakomita okazja, by zobaczyć w najlepszym możliwym formacie hit Christophera Nolana pt. "Oppenheimer".

Wielki powrót już blisko! Od 26 stycznia kinomaniacy będą mieli okazję ponownie zobaczyć hit 2023 roku pt. "Oppenheimer" Christophera Nolana na największych ekranach IMAX. Ten filmowy spektakl opowiada historię życia twórcy bomby atomowej i podbił serca widzów, zdobywając multum nominacji do Oscarów, wszystkie w najważniejszych kategoriach, w tym: najlepszy film, najlepszy reżyser, najlepsze zdjęcia, najlepsi aktorzy, montaż, scenografia, dźwięk i kostiumy.

Oppenheimer - prawdopodobnie najlepszy film 2023 roku

"Oppenheimer" to filmowy majstersztyk, który opowiada o życiu twórcy bomby atomowej. Produkcja zdobyła aż 13 nominacji do Oscarów, co jest imponującym osiągnięciem. Również na gali Złotych Globów nie można było oprzeć się urokowi tego filmu - aż pięć prestiżowych statuetek, w tym za najlepszy dramat i reżyserię, trafiło na konto "Oppenheimera". Cillian Murphy, w roli tytułowej postaci, uhonorowany został nagrodą dla najlepszego aktora w filmie dramatycznym, podczas gdy niespodziewanie Robert Downey Jr. zgarnął statuetkę dla najlepszego aktora drugoplanowego. Statuetka trafiła także na konto filmu z innego powodu - za najlepszą muzykę filmową autorstwa Ludwiga Göranssona.

Oppenheimer w IMAX. Od kiedy można obejrzeć?

"Oppenheimer" wraca do kin IMAX w Polsce i warto przypomnieć, że taki format oferuje zupełnie odmienne doświadczenie wizualne i dźwiękowe od klasycznych sal kinowych. Ekran IMAX jest znacznie większy, a "Oppenheimer" w większości został nakręcony właśnie wspierającymi ten format kamerami. Nawet ujęcia z bliska, gdy obiektyw był kilkanaście centymetrów od twarz aktorów, zostały nakręcone przy użyciu tej technologii, co jest wyjątkowe w kontekście produkcji realizowanych w formacie IMAX, gdzie zazwyczaj nagrywane są tak jedynie poszczególne, najbardziej widowiskowe sekwencje.

Pokazy "Oppenheimera" odbywać się będą we wszystkich kinach BNP Paribas IMAX w Cinema City od piątku, 26 stycznia. Seanse odbywają się m. in. w piątek o 20:30, w sobotę i niedzielę o 16:50 i 20:30.