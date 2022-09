Koniec z absurdalną opłatą za połączenia z BOK Orange

Nie ulega wątpliwości, że sam fakt pobierania opłaty za połączenie z Biurem Obsługi Klienta (510 100 100) przez Orange od swoich klientów, jest wręcz absurdalny na wielu poziomach. Na portalu Nasz Orange, stworzonym dla klientów tego operatora, na zgłoszenie klienta o niezrozumieniu tego faktu, uzyskał on odpowiedź, że zawsze może bezpłatnie porozmawiać na czacie z konsultantem.

Problem w tym, co w sytuacji, gdy klient ma problem z internetem i chce zgłosić awarię usługi? Musi wówczas przecież zadzwonić na BOK. Na stronie kontaktu Orange podaje, że za połączenie z numerem 510 100 100 pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem operatora. Klienci, którzy korzystają z nielimitowanych połączeń mogli więc błędnie ocenić, że nie zapłacą za takie połączenie.

W jednym z regulaminów znalazłem informacje o tym, że numer ten jest płatny i nie obejmuje go pakiet bezpłatnych minut, ale taka informacja powinna się znaleźć na stronie kontaktu, już pomijając zasadność naliczania opłat. Zwłaszcza, że numer ten nie wygląda jak numer o podwyższonej opłacie, co więcej - dzwoniąc z numeru innej sieci nie poniesiemy w związku z tym takich kosztów, te naliczane są tylko przy połączeniach z numerów Orange.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny:

Taka praktyka Orange, zdaniem UOKiK jest niezgodna z artykułem 11 ustawy o prawach konsumenta, który mówi, iż jeżeli przedsiębiorca wskazuje numer telefonu przeznaczony do kontaktowania się z nim w sprawie zawartej umowy, opłata dla konsumenta za połączenie z tym numerem nie może być wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta konsument.

UOKiK w swoim komunikacie przytacza też jedną ze skarg konsumenta:

Gdy np. usługa nie działa, tak jak teraz u mnie Tv - muszę zadzwonić i to zgłosić. Paradoksem jest to, że to ja muszę zapłacić za to, że zgłaszam u nich awarie na usługach które oni dostarczają. (…) czekam 20 minut na infolinii, a i tak nikt nie odebrał. A płacić za to będę musiał - dodam że pomimo tego że mam telefon w Orange – bez limitów do wszystkich - ale nie do biura obsługi Orange.