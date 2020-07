Opel Corsa 1.2 Turbo – oszczędne i dynamiczne auto miejskie. Test

Oszczędny silnik 1.2 Turbo

Opel Corsa może być napędzany jednym z dwóch silników, ale we w sumie czterech wersjach. Oprócz diesla 1.5 o mocy 75 kW (102 KM) dostępne są aż trzy warianty 3-cylindrowego, doskonale znanego z aut grupy PSA, 1.2 Turbo: 55 kW (75 KM), 74 kW (100 KM), a także 1.2 Turbo 96 kW (130 KM). Ten ostatni dostępny jest wyłącznie z 8-stopniową i automatyczną skrzynią biegów, ten pierwszy tylko z „manualem” o 5 przełożeniach. Testowane auto wyposażone było w „środkową” opcję czyli 1.2 Turbo 100 KM z 6-stopniową ręczną skrzynią biegów (w opcji można dobrać 8-stopniowy „automat”). Wydaje się, że ten pakiet to taki złoty środek, bo zapewnia w zupełności wystarczające osiągi, nawet do jazdy autostradowej, a z drugiej nie kosztuje kroci (najmocniejsza odmiana 1.2 Turbo wraz ze skrzynią automatyczną to dodatkowy koszt rzędu 11 tys. zł).

Wiadomo, 10 s od 0 do 100 km/h mistrzostwem świata nie jest, ale do codziennego podróżowania po mieście taka dynamika jest w zupełności wystarczająca. Istotniejszą sprawą jest fakt, że od około 2000 obr./min silnik naprawdę sprawnie napędza się aż do osiągnięcia ~6200 obr./min, przy których następuje „odcięcie”. Dopiero obroty poniżej ~1500 nie są zbyt lubiane przez ten silnik, bo wówczas nieco mocniej on wibruje. No właśnie: przez większość czasu tylko charakterystyczny, i dosyć jednak przyjemny, dźwięk zdradza że pod maską siedzi jednostka 3-cylindrowa. Wibracje, jeśli już pojawiają się, to na naprawdę niskich obrotach, ewentualnie na postoju przy włączonym silniku.