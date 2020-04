OnePlus zdecydował się na radykalne odejście od swojej filozofii tworzenia smartfonów. Póki co, chyba nie wyszło mu to na dobre.

Drastyczna zmiana strategii sprzedażowej marki nie każdemu może się podobać. Nie ma się więc co dziwić, że tegoroczne OnePlusy, chociaż zbierają pochwały od recenzentów, to już wśród fanów opinia o nich jest bardzo mieszana. Wszystko dlatego, że w najnowszych modelach firma wyraźnie zrezygnowała ze swojego dotychczasowego priorytetu, jakim było dostarczanie telefonów z najwydajniejszą specyfikacją za jak najmniejszą kwotę. Dotychczasowe OnePlusy były więc pozbawione niektórych „mniej istotnych funkcji” jak ładowanie bezprzewodowe czy wodoszczelność. To zmieniło się gdy zadebiutował OnePlus 8 Pro, który swoim wyposażeniem dobił do tegorocznych flagowców. Niestety – poszła też za tym jego cena, która w wariancie 12+256GB wynosi tysiąc dolarów. I o ile w tym modelu stosunek ceny do oferowanych możliwości można jeszcze uznać za sprawiedliwy, to w przypadku modelu 8 nie jest już tak różowo, o czym bardzo głośno jest na różnego rodzaju forach poświęconych telefonom. Dobitnie ilustruje to też badanie, w którym fani marki pokazali co myślą o nowych OnePlusach.

Fani zamiast modelu 8 i 8 Pro wolą OnePlusa 7T

Serwis AndroidAuthority jakiś czas temu zapytał swoich czytelników, co woleliby kupić – OnePlusa 7T (obecnie za 500 dol), czy bazowe wersje modelu 8 (700 dol) lub 8 Pro (900 dol). Próba tego badania nie była oczywiście reprezentatywna i jego wyników nie można uogólnić na populację, jednak nawet pomimo tego bardzo mocno dają one do myślenia. W ankiecie wzięło bowiem udział 16,5 tys. osób i ponad 3/4 z nich (76,94 proc.) stwierdziło, że wolałoby dziś kupić OnePlusa 7T niż któregokolwiek z 8. Na drugim miejscu znalazł się 8 Pro (14,25 proc. głosów), a ostatnia była zwykła ósemka (8,81 proc.)