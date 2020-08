Nadchodzą poważne zmiany w najpopularniejszym serwisie ogłoszeniowym OLX. Najważniejsze z nich to wprowadzenie własnego systemu płatności oraz rekompensat dla klientów, którzy zakupili za jego pośrednictwem towar niezgodny z opisem.

Płatności OLX

Od 9 września za wystawione przedmioty w tym serwisie ogłoszeniowym będzie można zapłacić przez system płatności OLX. Będzie to dobrowolna forma płatności, warunkiem z niej skorzystania będzie jedynie sprzedaż przedmiotów wystawionych z opcją dostawy. Co ważne, środki za takie zakupy będą zamrożone na koncie sprzedawcy do momentu ich otrzymania przez kupującego.

Należność z tytułu zapłaty przez Kupującego ceny Przedmiotu zostanie zatrzymana przez Operatora Płatności na prowadzonym przez niego na rzecz Sprzedającego (rachunek escrow) do czasu odebrania przez Kupującego przesyłki zawierającej Przedmiot. Po odebraniu przez Kupującego przesyłki zawierającej Przedmiot środki pieniężne zostaną niezwłocznie przekazane na narzędzie rozliczeniowe Sprzedającego prowadzone przez Operatora Płatności. Środki dostępne na narzędziu rozliczeniowym Użytkownika mogą być w każdej chwili, bezpłatnie przez niego wypłacone na jego osobiste konto bankowe.