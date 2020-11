Zestawienie i porównanie ofert na abonament głosowy rozbijemy na poszczególne progi cenowe dostępne teraz w Orange, Play, Plus i T-Mobile

Abonament głosowy w cenie około 30 zł

W Orange najtańszy abonament kosztuje 35 zł i zawiera nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, płatne SMS-y i MMS-y oraz 3 GB transferu danych. W bonusie jest miesięczny dostęp do HBO GO w cenie abonamentu.

W Play podobnie abonament kosztuje 35 zł i zawiera 3 GB transferu danych, ale mamy tu dodatkowo nielimitowane wiadomości SMS/MMS.

W Plusie aktualnie najtańszy abonament kosztuje 30 zł, który obejmuje pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 2 GB transferu danych.

W T-Mobile z kolei, podobnie jak w Orange i Play, transfer danych wynosi 3 GB.

Abonament Orange Play Plus T-Mobile Rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS 0,20zł nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości MMS 0,20zł nielimitowane nielimitowane nielimitowane Transfer danych 3 GB 3 GB 2 GB 3 GB Dostęp do 5G brak brak tak tak Bonusy Miesiąc HBO GO brak Miesiąc HBO GO brak Abonament 35zł 35zł 30zł 35zł

Tak więc, jedynie Orange pozostał w najtańszym abonamencie z płatnymi SMS/MMS w ofercie.

Abonament głosowy w cenie około 40 zł

W kategorii abonamentu za około 40 zł mamy dwóch operatorów – Orange i T-Mobile. W obu przypadkach mamy pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz odpowiednio 7 GB i 8 GB transferu danych za 45 zł.

Abonament Orange T-Mobile Rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane Rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane Wiadomości MMS nielimitowane nielimitowane Transfer danych 3 GB 3 GB Dostęp do 5G brak tak Bonusy Miesiąc HBO GO brak Abonament 45zł 45zł

Abonament głosowy w cenie około 50 zł

Przechodzimy już do głównego abonamentu naszych operatorów za około 50 zł. W Orange zawiera on 15 GB transferu danych (do końca zestawienia wszystkie plany mają nielimitowane rozmowy i wiadomości do wszystkich) za 55 zł. Play w tej samej cenie daje 20 GB transferu danych. Plus natomiast ma nieco mniej transferu danych – 12 GB, ale za 50 zł miesięcznie. T-Mobile z kolei podobnie jak Orange za 55 zł daje 15 GB.

Abonament Orange Play Plus T-Mobile Rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości MMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Transfer danych 15 GB 20 GB 12 GB 15 GB Dostęp do 5G brak tak tak tak Bonusy Miesiąc HBO GO i Video Pass Play NOW w cenie oraz 3 miesiące Tidal i Amazon Prime Video na 6 miesięcy Miesiąc HBO GO i Tidal na rok wraz 12 GB dodatkowego transferu brak Abonament 55zł 55zł 50zł 55zł

Abonament głosowy w cenie około 70 zł

Orange w tym zakresie cenowym oferuje transfer danych z limitem 70 GB na pełnej prędkości za 75 zł, Play i T-Mobile podobnie, a Plus 72 GB w tej samej cenie.

Abonament Orange Play Plus T-Mobile Rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości MMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Transfer danych 70 GB 70 GB 72 GB 70 GB Dostęp do 5G tak tak tak tak Bonusy Miesiąc HBO GO i Video Pass na cały okres umowy Play NOW w cenie oraz Tidal i Amazon Prime Video na 6 miesięcy Miesiąc HBO GO i Tidal na cały okres umowy brak Abonament 75zł 75zł 75zł 75zł

Abonament głosowy w cenie około 90 zł

W najdroższej opcji na placu boju pozostaje już tylko Play z planem PLAY SOLO HOMEBOX za 85 zł, gdzie dodają w porównaniu z planem PLAY SOLO L dodatkową kartę SIM z limitem transferu danych 150 GB, którą możemy włożyć do routera WiFi.

Abonament Play Rozmowy komórkowe nielimitowane Rozmowy stacjonarne nielimitowane Wiadomości SMS nielimitowane Wiadomości MMS nielimitowane Transfer danych 70 GB Dostęp do 5G tak Bonusy Play NOW w cenie oraz Tidal i Amazon Prime Video na 6 miesięcy. Dodatkowa karta SIM z 150 GB transferu danych Abonament 85zł

